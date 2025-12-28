Slušaj vest

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu otputovao je danas posle podne sa aerodroma Ben Gurion za Floridu, gde će se sastati sa predsednikom SAD Donaldom Trampom na razgovorima koji bi trebalo da se fokusiraju na budućnost Pojasa Gaze i aktuelne pretnje od Hezbolaha i Irana.

U retkom potezu, Netanjahu nije imao novinare koji bi ga pratili na letu i nije dao uobičajenu izjavu pre polaska.

Sastanak Netanjahua i Trampa, peti od kada se Tramp vratio na vlast u januaru za svoj drugi mandat, zakazan je na Trampovom imanju Mar-a-Lago sutra u 21.30.

Na brojnim X objavama navodi da je avion prošao kroz vazdušni prostor Grčke, Italije i Francuske, uprkos postojećoj poternici Međunarodnog krivičnog suda.

Deluje da je avion išao standardnom transatlantskom rutom, i objava samo ističe da je let bio kroz evropski vazdušni prostor uprkos pravnim ograničenjima.

Ruta je geografski logična, ali pravno - mnogi postavljaju pitanje da li je i ispravna.