Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je snimak  iz vazduha za koji tvrdi da prikazuje ruske vojnike obučene kao Deda Mraz u Ukrajini.

Prema saopštenju ministarstva, snimak je nastao u ukrajinskom gradu Mirnogradu (ranije Dimitrov) u Donjecku, za koji navode da je 'oslobođen'."

Za sada nije potvrđena autentičnost snimka, niti ruske tvrdnje o kontroli Mirograda.

Sastanak Trampa i Zelenskog

Uskoro se očekuje sastanak američkog lidera Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog. Sve informacije možete pratiti u našem BLOGU.

