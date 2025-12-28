Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je snimak iz vazduha, još uvek nije potvrđena autentičnost snimka
RUSKI VOJNICI OBUČENI KAO DEDA MRAZOVI DIŽU ZASTAVU U MIRNOGRADU? Ministarstvo odbrane Rusije objavilo snimak, HIT na društvenim mrežama (VIDEO)
Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je snimak iz vazduha za koji tvrdi da prikazuje ruske vojnike obučene kao Deda Mraz u Ukrajini.
Prema saopštenju ministarstva, snimak je nastao u ukrajinskom gradu Mirnogradu (ranije Dimitrov) u Donjecku, za koji navode da je 'oslobođen'."
Za sada nije potvrđena autentičnost snimka, niti ruske tvrdnje o kontroli Mirograda.
Sastanak Trampa i Zelenskog
Uskoro se očekuje sastanak američkog lidera Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog. Sve informacije možete pratiti u našem BLOGU.
