STRAVIČAN KRVAVI PIR! Ubijeno najmanje devet komšija, od toga petoro maloletnika, monstrum se oporavlja u bolnici u Surinamu (VIDEO)
Devetoro ljudi je poginulo u napadu nožem u blizini glavnog grada Surinama Paramariba, saopštila je danas lokalna policija.
Zvaničnici Surinama tvrde da su žrtve, među kojima je pet maloletnika, bile deca i komšije napadača.
Policija je saopštila da je osumnjičeni muškarac pokušao da napadne policajce koji su došli na mesto zločina, kao i da je on povređen tokom hapšenja, a da se trenutno oporavlja u bolnici.
(Kurir.rs/Beta)
