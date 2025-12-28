Zvaničnici Surinama tvrde da su žrtve, među kojima je pet maloletnika, bile deca i komšije napadača.

Policija je saopštila da je osumnjičeni muškarac pokušao da napadne policajce koji su došli na mesto zločina, kao i da je on povređen tokom hapšenja, a da se trenutno oporavlja u bolnici.