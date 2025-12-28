Slušaj vest

Mađarski parlament je usvojio danas zakon koji zabranjuje veštačko meso. Zabrana se odnosi na proizvode izolovane ili proizvedene od ćelija ili tkiva životinja u veštačkim uslovima izvan živog organizma.

Biljne zamene za meso—koje se prave od biljnih proteina kao što su soja, grašak ili pšenica, vode i dodataka—nisu obuhvaćene zabranom. Zakon je usvojen sa 140 glasova za, 10 protiv i 18 uzdržanih.

Ministarstvo poljoprivrede je prošlog leta stavilo na javnu raspravu planove za zabranu proizvodnje i distribucije laboratorijski uzgojenog mesa, nakon čega skoro godinu dana nije bilo nikakvih pomaka. Onda je u martu ove godine zamenik predsednika vlade Zolt Semjen podneo predlog parlamentu uz podršku ministra poljoprivrede Ištvana Nađa. Jedini izuzetak od zabrane je medicinska i veterinarska upotreba.

Ministarstvo poljoprivrede godinama tvrdi da veštačko meso postavlja više pitanja i izazova i da je njegova konzumacija zbog toga smatrana nesigurnom. Takođe tvrde da veštačko meso ima veliki ekološki otisak i povećava društvene nejednakosti.

U 2024. godini, opšta zabrana je opravdana kratkim obrazloženjem, navodeći da je nacrt zakona formulisan „u interesu zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine, kao i potrebe za održivom poljoprivrednom proizvodnjom i zaštitom tradicionalnog ruralnog načina života“.

Trenutni zakon detaljnije objašnjava zabrinutosti vezane za veštačko meso, navodeći da „tehnologije i metode proizvodnje koje se razlikuju od tradicionalnih imaju potencijal da ugrože naše osnovne vrednosti“ i da „još nemamo zadovoljavajući odgovor“ na te izazove.