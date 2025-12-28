Slušaj vest

Kremlj je objavio da ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp ne podržavaju evropsko-ukrajinsko zalaganje za privremeno primirje pre postizanja mirovnog sporazuma, kao i da Moskva smatra da Kijev mora da donese "hrabru odluku" u vezi sa Donbasom.

Savetnik Kremlja za spoljnu politiku Jurij Ušakov izjavio je da je telefonski razgovor između Putina i Trampa trajao sat i petnaest minuta i da je obavljen na Trampov zahtev, uoči njegovog sastanka u Majamiju sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

„Najvažnije je to što predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država imaju slične stavove da opcija privremenog primirja, koju predlažu Ukrajina i evropske zemlje pod izgovorom pripreme referenduma ili pod drugim izgovorima, samo produžava sukob i nosi rizik od obnove neprijateljstava“, rekao je Ušakov.

Ušakov je dodao da Kijev mora da donese „hrabru odluku“ u skladu sa rusko-američkim razgovorima o Donbasu ukoliko želi da se neprijateljstva okončaju. „Imajući u vidu trenutnu situaciju na ratištima, imalo bi smisla da ukrajinski režim donese takvu odluku po pitanju Donbasa.“

Strah u Evropi

Rusija, koja kontroliše oko 90 procenata Donbasa, zahteva da Ukrajina povuče svoje snage sa preostalih 10 procenata teritorije koju još uvek drže kijevske snage. Ukupno gledano, Rusija kontroliše oko jedne petine teritorije Ukrajine.

Donald Tramp je više puta obećao da će okončati najsmrtonosniji sukob u Evropi od Drugog svetskog rata. Njegov izaslanik Stiv Vitkof i njegov zet Džared Kušner vode pregovore sa Rusijom, Ukrajinom i evropskim silama.

Ukrajina i njeni evropski saveznici strahuju da bi Tramp mogao da „proda“ Ukrajinu i ostavi evropske zemlje da plate cenu podrške razorenoj Ukrajini, nakon što su ruske snage tokom 2025. godine zauzimale u proseku između dvanaest i sedamnaest kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije dnevno.