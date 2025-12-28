Slušaj vest

Tokom svog prvog mandata, Tramp je u Mar-a-Lago na Floridi ugostio mnoge svetske lidere, uključujući lidera Kine Si Džinpinga i premijera Japana Šinzo Abea.

Pored pregovora, program obično uključuje i ličnije trenutke, kao što su večere i igra golfa.

Kada je Vladimir Zelenski priznao američkom kolegi da je ovo njegova prva poseta imanju predsednika SAD, Tramp je odgovorio da je ovo "dobro mesto za postizanje dogovora".

Prema informacijama RBC-Ukrajina, ukrajinsku delegaciju u rezidenciji Donalda Trampa poslužuju sa pilećom supom, stekovima sa pomfritom i čokoladnom tortom nazvanom po samom Trampu.

Sve to se dešava tokom razgovora Trampa i Zelenskog na Floridi.

Međutim, nije sigurno da će Zelenski ostati na golfu, jer će Tramp posle razgovora pozvati ruskog kolegu Vladimira Putina, još jednom u toku ovog dana.

Tramp je, inače, pre početka sastanka, rekao novinarima da se posluže jelom ispred sale za razgovor, a onda su se vrata zatvorila...