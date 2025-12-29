KMG objavila 10 najvažnijih vesti o Kini u 2025. godini
(KMG) -- Kineska medijska grupacija (KMG) u nedelju je objavila listu 10 najvažnijih vesti vezanih za Kinu u 2025. godini.
1. Dokument sa ključnim preporukama opisuje prioritete u narednom petogodišnjem planu
Kine.
Dokument sa preporukama Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) skicirao je
prioritete razvoja Kine za period 2026-2030. godine. Preporuke Centralnog komiteta
Komunističke partije Kine za formulisanje 15. petogodišnjeg plana za nacionalni ekonomski i
društveni razvoj usvojene su na četvrtoj plenarnoj sednici 20. Centralnog komiteta KPK-a 23.
oktobra.
2. Kina održala veliku paradu povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.
Kina je 3. septembra održala veliku vojnu paradu u centru Pekinga povodom 80. godišnjice
pobede u Drugom svetskom ratu, obećavajući posvećenost zemlje mirnom razvoju u svetu
koji je i dalje ispunjen turbulencijama i neizvesnostima. Predsednik Si Đinping, takođe
generalni sekretar Centralnog komiteta KPK-a i predsednik Centralne vojne komisije,
nadgledao je paradu i izvršio smotru trupa.
3. KPK pokreće obrazovnu kampanju za poboljšanje ponašanja.
KPK je pokrenula obrazovnu kampanju širom Partije kako bi sprovela odluku svog
centralnog rukovodstva od osam tačaka o poboljšanju ponašanja. Kampanja, pokrenuta nakon
„Dve sednice“ najvišeg zakonodavnog i političkog savetodavnog tela koje su završene 11.
marta, trajala je do kraja jula, prema cirkularu na visokom nivou izdatom širom Partije.
4. Glavni ciljevi Kine za ekonomski i društveni razvoj u 2025. godini „ostvareni“.
Glavni ciljevi Kine za ekonomski i društveni razvoj u 2025. godini biće uspešno ostvareni,
prema godišnjoj Centralnoj konferenciji o ekonomskom radu, održanoj u Pekingu 10. i 11.
decembra. Sa 2025. godinom kao poslednjom, 14. petogodišnji plan je trebalo da se približi
uspešnom završetku, navedeno je na sastanku. Tokom proteklih pet godina, Kina je efikasno
prevazišla razne šokove i izazove, te postigla nova velika dostignuća u interesu Partije i
zemlje.
5. Si predložio Inicijativu za globalno upravljanje dok Kina organizuje niz diplomatskih
događaja.
Predsednik Si je 1. septembra na sastanku „Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) plus“ u lučkom gradu Tjenđinu na severu Kine predložio Inicijativu za globalno upravljanje (GGI), pozivajući zemlje da rade zajedno na pravednijem i ravnopravnijem sistemu globalnog upravljanja.
GGI označava četvrtu značajnu globalnu inicijativu koju je Si predložio u proteklih nekoliko godina, nakon Globalne razvojne inicijative, Globalne bezbednosne i Globalne civilizacijske inicijative.
6. Si u Sizangu i Sinđangu povodom godišnjica autonomnih regiona.
Predsednik Si, koji je predvodio centralnu delegaciju, stigao je u Lasu, glavni grad
autonomnog regiona Sizang, 20. avgusta na aktivnosti povodom proslave 60. godišnjice
osnivanja regiona. 23. septembra, Si, predvodeći centralnu delegaciju, stigao je u Urumći,
glavni grad autonomnog regiona Sinđang Ujgur, na proslavu 70. godišnjice osnivanja
autonomnog regiona, što je prvi put u istoriji Partije i zemlje da je takav aranžman napravljen.
7. Kina ratifikuje Dan sećanja na obnavljanje Tajvana.
Kinesko nacionalno zakonodavstvo je 24. oktobra glasalo za proglašenje 25. oktobra Danom
sećanja na obnavljanje Tajvana. 1894. godine Japan je pokrenuo rat protiv Kine, a zatim
okupirao Tajvan. Dana 25. oktobra 1945. godine, u Tajpeju je održana ceremonija prihvatanja
predaje Japana u provinciji Tajvan, na kineskom ratištu savezničkih sila. Od tog trenutka,
Tajvan i ostrva Pengu vratili su se pod suverenu jurisdikciju Kine.
8. Kina pokreće posebne carinske operacije širom ostrva Hajnan u Slobodnoj trgovinskoj
luci (STP).
Kina je 18. decembra pokrenula posebne carinske operacije širom ostrva Hajnan u Slobodnoj
trgovinskoj luci (STP), najvećoj STP na svetu po površini, omogućavajući slobodniji ulazak
prekomorske robe, proširenu pokrivenost nultim carinama i mere pogodnije za poslovanje.
Ovaj potez je široko viđen kao prekretnica u kontinuiranim naporima Kine da promoviše
slobodnu trgovinu i proširi otvaranje visokog standarda u vreme rastućeg protekcionizma
širom sveta.
9. Kineska tehnološka samostalnost dostiže nove prekretnice.
Kina je postigla niz prekretnica u svojoj potrazi za visokom nivoom tehnološke samostalnosti
2025. godine, značajno jačajući autonomiju i kontrolu svoje tehnološke sposobnosti. Kina je
29. maja lansirala sondu Tjanven-2 raketom Dugi marš-3B iz centra za lansiranje satelita
Sičang u jugozapadnoj kineskoj provinciji Sečuan. Ova misija je označila prvi kineski
poduhvat istraživanja asteroida i vraćanja uzoraka, sa ciljem proučavanja „kosmičkih fosila“
Sunčevog sistema i unapređenja međuplanetarne nauke. Kina je 25. novembra lansirala
svemirski brod Šendžou-22 kako bi obezbedila povratno vozilo za tri astronauta Šendžou-21
u orbiti. Ovaj značajan događaj označio je završetak prve misije hitnog lansiranja u okviru
programa sa ljudskom posadom u zemlji. Kina je 5. novembra pustila u rad nosač aviona
Fuđijan, svoj prvi nosač aviona opremljen elektromagnetnim katapultima, u pomorskoj luci u
Sanji, u južnoj kineskoj provinciji Hajnan.
10. Nacionalne igre ističu regionalnu integraciju kineskog područja Velikog zaliva.
Na 15. nacionalnim igrama, koje su zvanično otvorene 9. novembra, a završene 21.
novembra, sportisti su se trkali preko granica Guangdonga, Hong Konga i Makaa, nazvanih
područje Velikog zaliva, simbolizujući novo poglavlje u regionalnoj povezanosti i integraciji.
Kineska medijska grupa