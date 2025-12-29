Slušaj vest

(KMG) -- Kineska medijska grupacija (KMG) u nedelju je objavila listu 10 najvažnijih vesti vezanih za Kinu u 2025. godini.

1. Dokument sa ključnim preporukama opisuje prioritete u narednom petogodišnjem planu

Kine.

Dokument sa preporukama Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) skicirao je

prioritete razvoja Kine za period 2026-2030. godine. Preporuke Centralnog komiteta

Komunističke partije Kine za formulisanje 15. petogodišnjeg plana za nacionalni ekonomski i

društveni razvoj usvojene su na četvrtoj plenarnoj sednici 20. Centralnog komiteta KPK-a 23.

oktobra.

2. Kina održala veliku paradu povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Kina je 3. septembra održala veliku vojnu paradu u centru Pekinga povodom 80. godišnjice

pobede u Drugom svetskom ratu, obećavajući posvećenost zemlje mirnom razvoju u svetu

koji je i dalje ispunjen turbulencijama i neizvesnostima. Predsednik Si Đinping, takođe

generalni sekretar Centralnog komiteta KPK-a i predsednik Centralne vojne komisije,

nadgledao je paradu i izvršio smotru trupa.

3. KPK pokreće obrazovnu kampanju za poboljšanje ponašanja.

KPK je pokrenula obrazovnu kampanju širom Partije kako bi sprovela odluku svog

centralnog rukovodstva od osam tačaka o poboljšanju ponašanja. Kampanja, pokrenuta nakon

„Dve sednice“ najvišeg zakonodavnog i političkog savetodavnog tela koje su završene 11.

marta, trajala je do kraja jula, prema cirkularu na visokom nivou izdatom širom Partije.

4. Glavni ciljevi Kine za ekonomski i društveni razvoj u 2025. godini „ostvareni“.

Glavni ciljevi Kine za ekonomski i društveni razvoj u 2025. godini biće uspešno ostvareni,

prema godišnjoj Centralnoj konferenciji o ekonomskom radu, održanoj u Pekingu 10. i 11.

decembra. Sa 2025. godinom kao poslednjom, 14. petogodišnji plan je trebalo da se približi

uspešnom završetku, navedeno je na sastanku. Tokom proteklih pet godina, Kina je efikasno

prevazišla razne šokove i izazove, te postigla nova velika dostignuća u interesu Partije i

zemlje.

5. Si predložio Inicijativu za globalno upravljanje dok Kina organizuje niz diplomatskih

događaja.

Predsednik Si je 1. septembra na sastanku „Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) plus“ u lučkom gradu Tjenđinu na severu Kine predložio Inicijativu za globalno upravljanje (GGI), pozivajući zemlje da rade zajedno na pravednijem i ravnopravnijem sistemu globalnog upravljanja.

GGI označava četvrtu značajnu globalnu inicijativu koju je Si predložio u proteklih nekoliko godina, nakon Globalne razvojne inicijative, Globalne bezbednosne i Globalne civilizacijske inicijative.

6. Si u Sizangu i Sinđangu povodom godišnjica autonomnih regiona.

Predsednik Si, koji je predvodio centralnu delegaciju, stigao je u Lasu, glavni grad

autonomnog regiona Sizang, 20. avgusta na aktivnosti povodom proslave 60. godišnjice

osnivanja regiona. 23. septembra, Si, predvodeći centralnu delegaciju, stigao je u Urumći,

glavni grad autonomnog regiona Sinđang Ujgur, na proslavu 70. godišnjice osnivanja

autonomnog regiona, što je prvi put u istoriji Partije i zemlje da je takav aranžman napravljen.

7. Kina ratifikuje Dan sećanja na obnavljanje Tajvana.

Kinesko nacionalno zakonodavstvo je 24. oktobra glasalo za proglašenje 25. oktobra Danom

sećanja na obnavljanje Tajvana. 1894. godine Japan je pokrenuo rat protiv Kine, a zatim

okupirao Tajvan. Dana 25. oktobra 1945. godine, u Tajpeju je održana ceremonija prihvatanja

predaje Japana u provinciji Tajvan, na kineskom ratištu savezničkih sila. Od tog trenutka,

Tajvan i ostrva Pengu vratili su se pod suverenu jurisdikciju Kine.

8. Kina pokreće posebne carinske operacije širom ostrva Hajnan u Slobodnoj trgovinskoj

luci (STP).

Kina je 18. decembra pokrenula posebne carinske operacije širom ostrva Hajnan u Slobodnoj

trgovinskoj luci (STP), najvećoj STP na svetu po površini, omogućavajući slobodniji ulazak

prekomorske robe, proširenu pokrivenost nultim carinama i mere pogodnije za poslovanje.

Ovaj potez je široko viđen kao prekretnica u kontinuiranim naporima Kine da promoviše

slobodnu trgovinu i proširi otvaranje visokog standarda u vreme rastućeg protekcionizma

širom sveta.

9. Kineska tehnološka samostalnost dostiže nove prekretnice.

Kina je postigla niz prekretnica u svojoj potrazi za visokom nivoom tehnološke samostalnosti

2025. godine, značajno jačajući autonomiju i kontrolu svoje tehnološke sposobnosti. Kina je

29. maja lansirala sondu Tjanven-2 raketom Dugi marš-3B iz centra za lansiranje satelita

Sičang u jugozapadnoj kineskoj provinciji Sečuan. Ova misija je označila prvi kineski

poduhvat istraživanja asteroida i vraćanja uzoraka, sa ciljem proučavanja „kosmičkih fosila“

Sunčevog sistema i unapređenja međuplanetarne nauke. Kina je 25. novembra lansirala

svemirski brod Šendžou-22 kako bi obezbedila povratno vozilo za tri astronauta Šendžou-21

u orbiti. Ovaj značajan događaj označio je završetak prve misije hitnog lansiranja u okviru

programa sa ljudskom posadom u zemlji. Kina je 5. novembra pustila u rad nosač aviona

Fuđijan, svoj prvi nosač aviona opremljen elektromagnetnim katapultima, u pomorskoj luci u

Sanji, u južnoj kineskoj provinciji Hajnan.

10. Nacionalne igre ističu regionalnu integraciju kineskog područja Velikog zaliva.

Na 15. nacionalnim igrama, koje su zvanično otvorene 9. novembra, a završene 21.

novembra, sportisti su se trkali preko granica Guangdonga, Hong Konga i Makaa, nazvanih

područje Velikog zaliva, simbolizujući novo poglavlje u regionalnoj povezanosti i integraciji.