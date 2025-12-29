Slušaj vest

Prve isporuke zvaničnog kalendara za 2026. sa fotografijama ruskog predsednika Vladimira Putina razgrabljene su sa polica u prestonici Moskvi, pa su trgovci u toj zemlji morali da poručuju još.

Tako barem tvrde prodavci iz radnji u Moskvi čije izjave je preneo britanski sajt Metro.

Navodi se da prodavnice u glavnom gradu Rusije nastoje da zadovolje potražnju za ovim suvenirom sa likom šefa Kremlja, koji koristi izdavanje kalendara svake godine kao priliku da se predstavi kao veliki lider.

Jelizaveta Sokovih, zaposlena u jednoj od moskovskih knjižara, kazala je početkom meseca da je potražnja za Putinovim kalendarom bila "veoma velika".

- Rasprodali su se veoma brzo. Bukvalno ih je ostalo nekoliko. Ali očekujemo uskoro isporuke - rekla je ona.

Metro navodi da se u kalendaru nalazi izbor fotografija Putina koji prisustvuje raznim događajima, sastaje se sa vojnim liderima, pa čak i svira klavir, u očiglednom pokušaju Kremlja da predsednika prikaže kao snažnog, ali prijateljski nastrojenog šefa države.

Tu je i Putina džudista, trener životnog stila ili lajfkouč, ljubitelj kućnih ljubimaca, pobožni vernik i istoričar.

1/7 Vidi galeriju Kalendar ruskog predsednika Vladimira Putina za 2026. Foto: Printscreen/metro.co.uk

Kalendar sadrži i nekoliko "inspirativnih" citata, od kojih neki aludiraju na njegovu invaziju koju je Rusija pokrenula na Ukrajinu i rat koji već skoro četiri godine traje u toj zemlji, poput "Ruska granica se nigde ne završava".

Tu je "Moj recept za energiju: Spavaj malo, radi mnogo i ne kukaj".

Zvanični Putinov kalendar se prodaje po ceni malo većoj od tri evra, a Metro navodi da je izložen na javnim mestima.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Neki stanovnici Moskve su, međutim, bili manje oduševljeni idejom da to kupe za Novu godinu, pošto veruju da je ovakav kalendar previše formalan poklon i prikladniji za kancelariju.

Oni su rekli da bi kalendari sa "konjima, zečevima, mačkama i psima" bili poželjnija varijanta.

Drugi Moskvljani su kazali da već imaju suvenire sa Putinovom slikom.

Izvesna Irina Fomičova je rekla da neće kupiti kalendar pošto već ima sat sa Putinovim likom, za koji kaže da je nešto čemu ne ističe rok.

- Znate, kada istekne (kalendar), šta biste uradili sa njim? Bacili ga? Sklonili?“ To nije dobro - poručila je ona.