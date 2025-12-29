Požar u staračkom domu u Indoneziji, izgorelo 15 ljudi, stradala i osoba koju nije zahvatila vatra
TRAGEDIJA U PROVINCIJI SEVERNI SULAVESI
POŽAR U STARAČKOM DOMU, LJUDI IZGORELI DOK SU SPAVALI! Najmanje 16 mrtvih, vatrogascima u Indoneziji bilo potrebno dva sata da obuzdaju plamen (FOTO, VIDEO)
U požaru u staračkom domu u Indoneziji noćas je poginulo 16 ljudi, saopštila je tamošnja policija.
Indonežanska policija je objavila da je požar izbio dok su stanari spavali u jednospratnoj kući u gradu Manado, u provinciji Severni Sulavesi i dodala da telo još jedne žrtve vatra nije zahvatila.
Preživeli, njih 15, prebačeni su u dve bolnice u Manadu, a vatrogasci su gasili požar više od dva sata.
Žrtve požara u staračkom domu u Indoneziji Foto: North Sulawesi Regional Police/North Sulawesi Regional Police
I komšije su pomogle u spasavanju nekoliko korisnika doma.
U prvobitnom policijskom izveštaju navodi se da je požar izazvao kvar na električnoj instalaciji, ali su zvaničnici kasnije rekli da se uzrok još uvek istražuje.
(Kurir.rs/Beta-AP)
