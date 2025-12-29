Slušaj vest

U požaru u staračkom domu u Indoneziji noćas je poginulo 16 ljudi, saopštila je tamošnja policija.

Indonežanska policija je objavila da je požar izbio dok su stanari spavali u jednospratnoj kući u gradu Manado, u provinciji Severni Sulavesi i dodala da telo još jedne žrtve vatra nije zahvatila.

Preživeli, njih 15, prebačeni su u dve bolnice u Manadu, a vatrogasci su gasili požar više od dva sata.

Indonezija požar
Žrtve požara u staračkom domu u Indoneziji Foto: North Sulawesi Regional Police/North Sulawesi Regional Police

I komšije su pomogle u spasavanju nekoliko korisnika doma.

U prvobitnom policijskom izveštaju navodi se da je požar izazvao kvar na električnoj instalaciji, ali su zvaničnici kasnije rekli da se uzrok još uvek istražuje.

(Kurir.rs/Beta-AP)

