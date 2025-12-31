Slušaj vest

Kremlj je objavio da ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp ne podržavaju evropsko-ukrajinsko zalaganje za privremeno primirje pre postizanja mirovnog sporazuma, kao i da Moskva smatra da Kijev mora da donese "hrabru odluku" u vezi sa Donbasom.

1/6 Vidi galeriju Tramp je dočekao Zelenskog u svojoj rezidenciji na Floridi Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Savetnik Kremlja za spoljnu politiku Jurij Ušakov izjavio je da je telefonski razgovor između Putina i Trampa trajao sat i petnaest minuta i da je obavljen na Trampov zahtev, uoči njegovog sastanka u Majamiju sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Koliko ovo remeti mirovne pregovore, za jutarnji program Kurir televizije analizirao je Nikola Perišić, iz Centra za društvena istraživanja.

Foto: Kurir Televizija

"Treba biti umereni optimista"

Perišić je istakao da će jedna od tačaka sporenja biti i nuklearna elektrana koja i jednoj i drugoj strai nudi interes.

- U narednom periodu će verovatno američka delegacija imati sastanke sa ruskim predstavnicima. To neće biti na najvišem nivou u smislu Trampa i Putina. Trebalo bi biti umereni optimista kada je u pitanju mirovno rešenje jer vidimo da postoje određene tačke sporenja između Ukrajine i Rusije u odnosu teritorija i četiri oblasti koje Rusija želi da prisvoji - započeo je Perišić, pa nastavio:

Da li će doći do sastanka Putina i Trampa: Americi zanimljiva nuklearna elektrana u Zaporožju Izvor: Kurir televizija

- Aktuelno je i pitanje nuklearne elektrane Zaporožje jer i SAD vide određeni interes. Zelenski bi kao pobedu Ukrajine video i to ubrzano članstvo u EU i integracija u čl. 5 NATO saveza, odnosno da dobiju bezbednosne garancije na kojima insistiraju u ovom trenutku - zaključio je Perišić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.