SASTANAK RUSIJE I AMERIKE?! Aktuelno pitanje nuklearne elektrane primamljivo i Trampu: Ukrajina insistira samo na jednoj stvari
Kremlj je objavio da ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp ne podržavaju evropsko-ukrajinsko zalaganje za privremeno primirje pre postizanja mirovnog sporazuma, kao i da Moskva smatra da Kijev mora da donese "hrabru odluku" u vezi sa Donbasom.
Savetnik Kremlja za spoljnu politiku Jurij Ušakov izjavio je da je telefonski razgovor između Putina i Trampa trajao sat i petnaest minuta i da je obavljen na Trampov zahtev, uoči njegovog sastanka u Majamiju sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.
Koliko ovo remeti mirovne pregovore, za jutarnji program Kurir televizije analizirao je Nikola Perišić, iz Centra za društvena istraživanja.
"Treba biti umereni optimista"
Perišić je istakao da će jedna od tačaka sporenja biti i nuklearna elektrana koja i jednoj i drugoj strai nudi interes.
- U narednom periodu će verovatno američka delegacija imati sastanke sa ruskim predstavnicima. To neće biti na najvišem nivou u smislu Trampa i Putina. Trebalo bi biti umereni optimista kada je u pitanju mirovno rešenje jer vidimo da postoje određene tačke sporenja između Ukrajine i Rusije u odnosu teritorija i četiri oblasti koje Rusija želi da prisvoji - započeo je Perišić, pa nastavio:
- Aktuelno je i pitanje nuklearne elektrane Zaporožje jer i SAD vide određeni interes. Zelenski bi kao pobedu Ukrajine video i to ubrzano članstvo u EU i integracija u čl. 5 NATO saveza, odnosno da dobiju bezbednosne garancije na kojima insistiraju u ovom trenutku - zaključio je Perišić.
