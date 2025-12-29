Slušaj vest

Kineska vojska je angažovala vazdušne, mornaričke i raketne jedinice vojske u zajedničkim vežbama oko Tajvana za koje je Peking naveo da predstavljaju "strogo upozorenje" separatistiima i "stranim snagama koje se mešaju".

AP navodi da su vlasti Tajvana, ostrva koje Kina smatra svojom teritorijom, saopštile da stavljaju trupe u stanje pripravnosti i nazvale vladu u Pekingu "najvećim razaračem mira".

Američka agencija naglašava da kineska vojska u jučerašnjem saopštenju ipak nije direktno pomenula ni SAD ni Japan.

Ministarstvo odbrane Tajvana je u objavi na društvenoj mreži X navelo da su u toku vežbe brzog reagovanja i da su snage Tajpeja u visokoj pripravnosti za odbranu ostrva.

U odvojenom saopštenju navedeno je da je Tajvan rasporedio odgovarajuće snage kao odgovor na kineske manevre.

Pukovnik Ši Ji, portparol Komande istočnog krila Narodnooslobodilačke vojske Kine, rekao je da će vežbe biti sprovedene u Tajvanskom moreuzu i područjima severno, jugozapadno, jugoistočno i istočno od ostrva.

1/8 Vidi galeriju Velike kineske vojne vežbe oko Tajvana Foto: Printscreen/Youtube/The Sun

On je rekao da će se aktivnosti fokusirati na spremnost za borbe u vazduhu i na moru, "zajedničko uspostavljanje sveobuhvatne nadmoći" i blokade ključnih luka.

Jedna stvar se dešava prvi put

AP navodi da je ovo bila prva vojna vežba velikih razmera u kojoj je ova kineska vojna komanda javno pomenula da je jedan od ciljeva "svedimenzionalno odvraćanje izvan (granica) ostrvskog lanca".

- To je strogo upozorenje separatističkim snagama "za nezavisnost Tajvana" i spoljnim snagama koje se mešaju, a to je legitimna i neophodna akcija za zaštitu suvereniteta i nacionalnog jedinstva Kine - rekao je Ši.

Komanda je danas rasporedila razarače, fregate, lovce, bombardere i bespilotne letelice, zajedno sa raketama dugog dometa, severno i jugozapadno od Tajvanskog moreuza.

1/9 Vidi galeriju Kineska vojska Foto: AP Heng Sinith, Costfoto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Takođe je izvela vežbe bojevog gađanja ciljeva u moru.

Vežbe za testiranje mogućnosti koordinacije vazdušno-pomorskih snaga i preciznog lociranja ciljeva takođe su sprovedene u vodama i vazdušnom prostoru istočno od moreuza.

Navedeno je da su velike vežbe bojevog gađanja zakazane za sutra između 8 i 18 časova u utorak i da će biti obuhvaćene pet oblasti oko ostrva.

1/8 Vidi galeriju Laj Čing Te, lider ostrva koje Kina smatra svojom teritorijom, objavio ubrzanu izgradnju PVO sistema Tajvanska kupola Foto: RITCHIE B. TONGO/EPA

AP navodi da je komanda objavila tematske postere o vežbama na internetu, praćene provokativnim tekstom.

Jedan poster je prikazivao dva štita sa Velikim kineskim zidom pored tri vojna aviona i dva broda.

1/8 Vidi galeriju Kineske vojne vežbe oko Tajvana Foto: Pritnscreen/X

Svaki strani uljez ili separatista će biti eliminisan

U objavi na društvenim mrežama navodi se da su vežbe posvećene "Štitu pravde, razbijanju iluzije" i da će svaki strani uljez ili separatista koji dodirne štitove biti eliminisan.

1/8 Vidi galeriju Tajvanska televizijska serija "Napad nultog dana" o izmišljenoj kineskoj invaziji na ostrvo Foto: Printscreen/bbc.com

Prošle nedelje Peking je uveo sankcije protiv 20 američkih kompanija povezanih sa odbrambenom industrijom i deset funkcionera, nedelju dana nakon što je Vašington objavio veliku prodaju oružja Tajvanu u vrednosti većoj od deset milijardi dolara.

Ako prodaju odobri Kongres, to bi bio najveći američki paket oružja ikada isporučen Tajpeju.

Prema američkom saveznom zakonu koji je na snazi već dugi niz godina, Vašington je obavezan da pomogne odbrani Tajvana, što je tačka koja postaje sve spornija u odnosima sa Kinom.

SAD i Tajvan su imali formalne diplomatske odnose do 1979. godine, kada je administracija predsednika Džimija Kartera priznala Kinu i uspostavila odnose sa Pekingom.