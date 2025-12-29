KINESKI MANEVRI ZNAK DA AMERIKA NEĆE MOĆI DA PRIĐE TAJVANU! Velike vojne vežbe oko ostrva, kreće BOJEVO GAĐANJE, "Strane snage da se ne mešaju" (FOTO, VIDEO)
Kineska vojska je angažovala vazdušne, mornaričke i raketne jedinice vojske u zajedničkim vežbama oko Tajvana za koje je Peking naveo da predstavljaju "strogo upozorenje" separatistiima i "stranim snagama koje se mešaju".
AP navodi da su vlasti Tajvana, ostrva koje Kina smatra svojom teritorijom, saopštile da stavljaju trupe u stanje pripravnosti i nazvale vladu u Pekingu "najvećim razaračem mira".
Vežbe su usledile nakon što je Peking besno reagovao na prodaju američkog oružja Tajpeju i izjave japanske premijere Sanae Takaiči da bi vojska te zemlje mogla da se umeša ako Kina preduzme akciju protiv Tajvana.
Američka agencija naglašava da kineska vojska u jučerašnjem saopštenju ipak nije direktno pomenula ni SAD ni Japan.
Ministarstvo odbrane Tajvana je u objavi na društvenoj mreži X navelo da su u toku vežbe brzog reagovanja i da su snage Tajpeja u visokoj pripravnosti za odbranu ostrva.
U odvojenom saopštenju navedeno je da je Tajvan rasporedio odgovarajuće snage kao odgovor na kineske manevre.
Pukovnik Ši Ji, portparol Komande istočnog krila Narodnooslobodilačke vojske Kine, rekao je da će vežbe biti sprovedene u Tajvanskom moreuzu i područjima severno, jugozapadno, jugoistočno i istočno od ostrva.
On je rekao da će se aktivnosti fokusirati na spremnost za borbe u vazduhu i na moru, "zajedničko uspostavljanje sveobuhvatne nadmoći" i blokade ključnih luka.
Jedna stvar se dešava prvi put
AP navodi da je ovo bila prva vojna vežba velikih razmera u kojoj je ova kineska vojna komanda javno pomenula da je jedan od ciljeva "svedimenzionalno odvraćanje izvan (granica) ostrvskog lanca".
- To je strogo upozorenje separatističkim snagama "za nezavisnost Tajvana" i spoljnim snagama koje se mešaju, a to je legitimna i neophodna akcija za zaštitu suvereniteta i nacionalnog jedinstva Kine - rekao je Ši.
Komanda je danas rasporedila razarače, fregate, lovce, bombardere i bespilotne letelice, zajedno sa raketama dugog dometa, severno i jugozapadno od Tajvanskog moreuza.
Takođe je izvela vežbe bojevog gađanja ciljeva u moru.
Vežbe za testiranje mogućnosti koordinacije vazdušno-pomorskih snaga i preciznog lociranja ciljeva takođe su sprovedene u vodama i vazdušnom prostoru istočno od moreuza.
Navedeno je da su velike vežbe bojevog gađanja zakazane za sutra između 8 i 18 časova u utorak i da će biti obuhvaćene pet oblasti oko ostrva.
AP navodi da je komanda objavila tematske postere o vežbama na internetu, praćene provokativnim tekstom.
Jedan poster je prikazivao dva štita sa Velikim kineskim zidom pored tri vojna aviona i dva broda.
Svaki strani uljez ili separatista će biti eliminisan
U objavi na društvenim mrežama navodi se da su vežbe posvećene "Štitu pravde, razbijanju iluzije" i da će svaki strani uljez ili separatista koji dodirne štitove biti eliminisan.
Prošle nedelje Peking je uveo sankcije protiv 20 američkih kompanija povezanih sa odbrambenom industrijom i deset funkcionera, nedelju dana nakon što je Vašington objavio veliku prodaju oružja Tajvanu u vrednosti većoj od deset milijardi dolara.
Ako prodaju odobri Kongres, to bi bio najveći američki paket oružja ikada isporučen Tajpeju.
Prema američkom saveznom zakonu koji je na snazi već dugi niz godina, Vašington je obavezan da pomogne odbrani Tajvana, što je tačka koja postaje sve spornija u odnosima sa Kinom.
SAD i Tajvan su imali formalne diplomatske odnose do 1979. godine, kada je administracija predsednika Džimija Kartera priznala Kinu i uspostavila odnose sa Pekingom.
