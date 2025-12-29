Slušaj vest

Tokom sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kamere su u više navrata zabeležile neuobičajene izraze lica ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji su brzo privukli pažnju javnosti i izazvali brojne komentare na društvenim mrežama, zasenivši čak i poruke o u razgovorima o okončanju rata u Ukrajini.

Zelenski i Tramp sastali su se na Floridi,u Mar-a-Lagu, rezidenciji američkog predsednika, gde su gotovo tri sata razgovarali iza zatvorenih vrata.

Nakon sastanka, dvojica lidera izašla su pred novinare uz poruku da je ostvaren veliki pomak u razgovorima o okončanju rata u Ukrajini.

Onda je Tramp izgovorio rečenicu koja je zaprepastila sve prisutne, uključujući i Zelenskog.

Kako su istakli, čak 90 odsto mirovnog plana već je usaglašeno, što su ocenili kao značajan korak ka stabilizaciji.

1/6 Vidi galeriju Tramp je dočekao Zelenskog u svojoj rezidenciji na Floridi Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Tramp o ulozi Rusije u obnovi Ukrajine i reakcija Zelenskog

Tokom obraćanja medijima, Donald Tramp je izneo i svoje viđenje buduće uloge Rusije u periodu nakon rata. Na pitanje novinara da li bi Moskva trebalo da snosi deo odgovornosti u finansijskoj obnovi ratom razorene Ukrajine, Tramp je dao odgovor koji je izazvao brojne reakcije.

- Putin želi da Ukrajina uspe. Oni će pomagati. Rusija želi da vidi uspeh Ukrajine - rekao je Tramp, a onda se kamera okrenula ka Zelenskom.

Kamere su u tom trenutku uhvatile i lice Volodimira Zelenskog, a njegova reakcija nije prošla nezapaženo. Snimak je za svega nekoliko sati postao viralan na društvenoj mreži "X", uz hiljade pregleda i reakcija širom sveta.

Tramp: Zelenski više ne želi u Belu kuću jer je Mar-a-Lago „prelep“

Tramp je takođe izjavio da Volodimir Zelenski navodno više ne želi da poseti Belu kuću, jer mu se više dopada Trampova rezidencija Mar-a-Lago na Floridi, koju je opisao kao „prelepu".

– Spreman sam da idem u Belu kuću – izjavio je zatim Zelenski uz osmeh, na šta mu je Tramp uzvratio "Znam".

Tramp: "Rat u Ukrajini bi mogao da se završi za nekoliko nedelja"

- Danas smo postigli veliki napredak, ali zapravo smo ga postigli tokom poslednjeg meseca. Ovo nije dogovor za jedan dan. Postoje veoma komplikovane stvari - rekao je Tramp na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Zelenskim, prenosi BBC.

Predlog da se region Donbasa u istočnoj Ukrajini, koji je u velikoj meri pod kontrolom Rusije, pretvori u demilitarizovanu zonu ostaje "nerešen", rekao je Tramp.

- Jedan deo te teritorije je uzet. Jedan njen deo je možda dostupan, ali bi mogao biti uzet u narednom periodu, što je pitanje meseci - rekao je Tramp novinarima posle sastanka, navodi BBC.

Na pitanje koliko će vremena biti potrebno da se rat u Ukrajini okonča, Tramp je rekao da bi mogao da se završi za "nekoliko nedelja", ali da je moguće da se to ipak neće dogoditi.

- Za nekoliko nedelja znaćemo na ovaj ili onaj način - zaključio je Tramp.

Sve informacije o jučerašnjem sastanku Trampa i Zelenskog na Floridi možete pročitati OVDE.