OTIŠAO ZELENSKI, STIŽE NETANJAHU! Tramp dočekuje izraelskog premijera na Floridi, razgovaraće o narednim fazama prekida vatre u Pojasu Gaze, ali i IRANU (FOTO)
Predsednik SAD Donald Tramp razgovaraće danas sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom o narednim fazama prekida vatre u Pojasu Gaze.
Oni će se sastati u Trampovoj rezidenciji na Floridi, gde je šef Bele kuće juče ugostio ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.
Primirje Izraela i militantne palestinske grupe Hamas, koje je predložio Tramp, uglavnom se održava uz povremene incidente, ali je njegov napredak u poslednje vreme usporen zbog čestih napada Jerusalima, pri čemu se obe strane međusobno optužuju za kršenje odredbi sporazuma.
Prva faza prekida vatre u Pojasu Gaze stupila je na snagu 10. oktobra, a druga faza bi podrazumevala obnovu demilitarizovane Gaze pod nadzorom međunarodne grupe, kojom bi predsedavao Tramp.
Ta grupa bi se zvala Odbor za mir, dok bi Palestinci koji su ostali u Pojasu formirali tehnokratski i apolitični komitet koji bi obavljao svakodnevne poslove na teritoriji pod nadzorom.
Primirje dalje poziva na normalizaciju odnosa Izraela i arapskog sveta, da bi se kasnije razgovaralo o potencijalnoj nezavisnosti Palestine.
Odbor za mir bi nadgledao obnovu Gaze u okviru dvogodišnjeg, obnovljivog mandata Ujedinjenih nacija (UN), a očekuje se da će njegovi članovi uskoro biti imenovani.
Trampov plan takođe predviđa međunarodne stabilizacione snage, multinacionalno telo koje bi bilo zaduženo za održavanje bezbednosti u Pojasu Gaze.
SAD i Izrael žele da te snage imaju "komandujuću ulogu" u bezbednosnim zadacima, uključujući razoružavanje Hamasa i drugih militantnih grupa.
Hamas je saopštio da je spreman da razgovara o "zamrzavanju ili skladištenju" svog arsenala oružja, ali insistira da ima pravo na oružani otpor sve dok Izrael okupira palestinsku teritoriju.
Jedan američki zvaničnik rekao je da bi potencijalni plan mogao biti ponuda novčanih podsticaja u zamenu za oružje.
(Kurir.rs/Beta-AP)