U železničkoj nesreći u južnom Meksiku poginulo je 13 ljudi, a desetine su povređene, saopštili su danas meksički zvaničnici.

Voz koji povezuje države Oahaka i Verakruz ispao je iz šina u nedelju blizu grada Nizanda.

"Meksička mornarica me je obavestila da je 13 ljudi poginulo u nesreći Interokeanskog voza", objavila je meksička predsednica Klaudija Šejnbaum na društvenoj mreži X, dodajući da je 98 ljudi povređeno, od kojih pet teško.

Voz ispao iz šina u Meksiku, stradalo 13 ljudi Foto: LUIS VILLALOBOS/EFE

Ona je dodala da je naložila ljudima iz vojske i policije Meksika da otputuju na lice mesta i lično pomognu porodicama.

Klaudija Šejnbaum, predsednica Meksika Foto: MARIO GUZMAN/EFE

Zvaničnici su saopštili da je u vozu u trenutku nesreće bio 241 putnik i devet železničara.

(Kurir.rs/Beta-AP)

