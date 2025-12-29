Slušaj vest

U železničkoj nesreći u južnom Meksiku poginulo je 13 ljudi, a desetine su povređene, saopštili su danas meksički zvaničnici.

Voz koji povezuje države Oahaka i Verakruz ispao je iz šina u nedelju blizu grada Nizanda.

"Meksička mornarica me je obavestila da je 13 ljudi poginulo u nesreći Interokeanskog voza", objavila je meksička predsednica Klaudija Šejnbaum na društvenoj mreži X, dodajući da je 98 ljudi povređeno, od kojih pet teško.

Ona je dodala da je naložila ljudima iz vojske i policije Meksika da otputuju na lice mesta i lično pomognu porodicama.

Zvaničnici su saopštili da je u vozu u trenutku nesreće bio 241 putnik i devet železničara.