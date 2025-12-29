Voz ispao iz šina u Meksiku, stradalo 13 ljudi, u železničkoj nesreći povređeno 98 ljudi, pomagala im vojska i policija
NA PRUZI IZMEĐU OAHAKE I VERAKRUZA
VOZ ISPAO IZ ŠINA U MEKSIKU, PREDSEDNICA ZVALA VOJSKU U POMOĆ! Poginulo 13 ljudi, skoro 100 osoba povređeno, među njima petoro u teškom stanju (FOTO)
U železničkoj nesreći u južnom Meksiku poginulo je 13 ljudi, a desetine su povređene, saopštili su danas meksički zvaničnici.
Voz koji povezuje države Oahaka i Verakruz ispao je iz šina u nedelju blizu grada Nizanda.
"Meksička mornarica me je obavestila da je 13 ljudi poginulo u nesreći Interokeanskog voza", objavila je meksička predsednica Klaudija Šejnbaum na društvenoj mreži X, dodajući da je 98 ljudi povređeno, od kojih pet teško.
Voz ispao iz šina u Meksiku, stradalo 13 ljudi Foto: LUIS VILLALOBOS/EFE
Ona je dodala da je naložila ljudima iz vojske i policije Meksika da otputuju na lice mesta i lično pomognu porodicama.
Klaudija Šejnbaum, predsednica Meksika Foto: MARIO GUZMAN/EFE
Zvaničnici su saopštili da je u vozu u trenutku nesreće bio 241 putnik i devet železničara.
(Kurir.rs/Beta-AP)
