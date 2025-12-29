SVE JE POČELO IZ PRIJATELJSTVA

Aniko Orban, supruga mađarskog premijera Viktora Orbana, nekada politički aktivna u stranci Fides, danas se ističe kulinarstvom i humanitarnim radom, dok zajedno sa suprugom odgaja petoro dece i posvećuje se veri i tradiciji.

Viktor Orban je prvi put ostavio politički trag u Mađarskoj kasnih 1980-ih, kada je Sovjetski Savez počeo da se raspada, osnivajući politički pokret pod nazivom Fides, a nijedana aktuelni lider u Evropskoj uniji ne vodi svoju zemlju toliko dugo kao on.

Viktor Orban rođen je 31. maja 1963. godine, a od 2010. godine je na poziciji premijera Mađarske.

Studirao je na univerzitetu "Etveš Lorand" u Budimpešti, a potom i kratko na Oksfordu, nakon čega je ušao u politiku 1989. On je bio na čelu studentskog pokreta Alijanse mladih demokrata, kasnije poznatog kao Fides. Prvi premijerski mandat imao je 1998 do 2002, a nakon toga je ponovo postao premijer 2010. godine.

Kako su se upoznali Aniko i Viktor?

Svoju suprugu Aniko upoznaje za vreme studija na univerzitetu u Budimpešti, na kome je ona studirala pravo. Iz prijateljstva se rodila ljubav i već 1986. godine ona je krunisala brakom. Aniko je takođe bila aktivna u političkim vodama, bila je i na listi stranke Fides, čiji su oboje članovi. Aniko se čak oprobala u parlamentarnim izborima u Mađarskoj 1990. godine, međutim nije ostvarila zavidan rezultat.

Nakon toga, Aniko se posvetila svojoj drugoj strasti - kulinarstvu. Urednica je "Mađarske kuhinje", a objavila je i kuvar "Kuhinjski prozor".

Pored toga, istaknuto se bavi humanitarnim radom, a kako su mediji ranije i pisali, ona je lično predala optiku za citoskopiju Opštoj bolnici u Loznici i izrazila veliko zadovoljstvo što je u prilici da pomogne ovoj ustanovi.

Aniko, kao i njena deca, posvećeni su katolici, dok se samo Viktor Orban razlikuje, kao član kalvinističke mađarske reformisane crkve.

Mediji u Mađarskoj pišu da su retki trenuci kada se par pojavljuje zajedno u javnosti – oni više vole da svoje porodične rituale čuvaju daleko od očiju javnosti.

Plod velike ljubavi: Ćerke Rahel, Sara, Roza i Flora i sin Gaspar

Ona i Viktor imaju petoro dece - četiri ćerke i sina.

Njihova najstarija ćerka Rahel poznata je javnosti po tome što se udala za milijardera Tiborča Ištvana 2003. godine, što je učinilo i drugom najbogatijom ženom u zemlji 2019. godine.

Što se tiče njihovog naslednika Gaspara, zna se da je po struci advokat, ali i osnivač je verske zajednice pod nazivom Felhaz. Ne priča često u javnosti osim ako propoveda o svojoj veri i verskoj zajednici. Pored Gaspara i Rahel, par ima još tri ćerke: Saru, Rozu i Floru. Aniko i Viktor Orban imaju i unuke Raheline ćerke Aliz i Anu Adel, kao i Sarinu ćerku Johanu.