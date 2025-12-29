ZELENSKI ŽELI DA GA AMERIKA POLA VEKA ŠTITI OD PUTINA! Evo šta je bilo sporno na Floridi, nije zadovoljan ponudom od 15 godina "TRAMP rekao da će da RAZMISLI"
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su u nacrtu dokumenta o okončanju rata sa Rusijom američke bezbednosne garancije Kijevu predviđene da traju 15 godina, sa mogućnošću produženja.
Kijev indipendent navodi da su upravo ove bezbednosne garancije bile jedna od tema o kojima se razgovaralo tokom dvočasovnog sastanka Zelenskog s američkim predsednikom Donaldom Trampom na njegovom imanju Mar-a-Lago na Floridi, koji je prema oceni ukrajinskog sajta završen bez napretka.
Zelenski je bezbednosne garancije od nove ruske agresije nakon zaključenja mirovnog sporazuma, o kojima je razgovarao sa Trampom, opisao kao "snažne", ali i dodao da "za sada, one nisu trajne".
- Rekao sam (Trampu) da rat traje skoro 15 godina i da bismo zaista želeli da garancije budu duže. Rekao sam mu da bismo želeli da se razmotre garancije na 30, 40 ili čak 50 godina, a to bi bila istorijska odluka predsednika Trampa. Predsednik je rekao da će da razmisli o tome - kazao je Zelenski.
Nekoliko dana pre sastanka, Zelenski je predstavio nacrt revidiranog mirovnog plana za okončanje rata koji Rusija vodi u Ukrajini.
Prvobitni plan od 28 tačaka, koji je po oceni ukrajinskog medija suištinski gurao Ukrajinu ka kapitulaciji, prerađen je u novi okvir od 20 tačaka.
Pored toga, razvijeni su nacrti trostranih bezbednosnih garancija između Ukrajine, SAD i Evrope, kao i bilateralni bezbednosni sporazum sa SAD.
Još jedan dokument opisuje ekonomsku saradnju, a nazvan je "mapa puta za prosperitet Ukrajine".
(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)