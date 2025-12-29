IZJAVA O BEZBEDOSNIM GARANCIJAMA KIJEVU OD NOVE RUSKE AGRESIJE O KOJIMA JE RAZGOVARAO NA SASTANKU SA ŠEFOM BELE KUĆE

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su u nacrtu dokumenta o okončanju rata sa Rusijom američke bezbednosne garancije Kijevu predviđene da traju 15 godina, sa mogućnošću produženja.

Kijev indipendent navodi da su upravo ove bezbednosne garancije bile jedna od tema o kojima se razgovaralo tokom dvočasovnog sastanka Zelenskog s američkim predsednikom Donaldom Trampom na njegovom imanju Mar-a-Lago na Floridi, koji je prema oceni ukrajinskog sajta završen bez napretka.

Zelenski je bezbednosne garancije od nove ruske agresije nakon zaključenja mirovnog sporazuma, o kojima je razgovarao sa Trampom, opisao kao "snažne", ali i dodao da "za sada, one nisu trajne".

- Rekao sam (Trampu) da rat traje skoro 15 godina i da bismo zaista želeli da garancije budu duže. Rekao sam mu da bismo želeli da se razmotre garancije na 30, 40 ili čak 50 godina, a to bi bila istorijska odluka predsednika Trampa. Predsednik je rekao da će da razmisli o tome - kazao je Zelenski.

Nekoliko dana pre sastanka, Zelenski je predstavio nacrt revidiranog mirovnog plana za okončanje rata koji Rusija vodi u Ukrajini.

Prvobitni plan od 28 tačaka, koji je po oceni ukrajinskog medija suištinski gurao Ukrajinu ka kapitulaciji, prerađen je u novi okvir od 20 tačaka.

Pored toga, razvijeni su nacrti trostranih bezbednosnih garancija između Ukrajine, SAD i Evrope, kao i bilateralni bezbednosni sporazum sa SAD.

Još jedan dokument opisuje ekonomsku saradnju, a nazvan je "mapa puta za prosperitet Ukrajine".