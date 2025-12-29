Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je spreman da se sastane sa ruskim liderom u bilo kom formatu, pod uslovom da reči Vladimira Putina budu praćene konkretnim akcijama.

Zelenski je ovo izjavio po povratku iz Sjedinjenih Država, odgovarajući na pitanja o mogućem sastanku sa Putinom, da li je o tome bilo reči u njegovom razgovoru sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, u kom formatu bi takav sastanak mogao da se održi i da li je ruski predsednik lično spreman za pregovore ili će nastaviti da komunicira isključivo preko američkog pregovaračkog tima.

Tramp je dočekao Zelenskog u svojoj rezidenciji na Floridi Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP, JIM WATSON / AFP / Profimedia

„Putinovi postupci nisu u skladu sa mirotvornim rečnikom“

Ukrajinski predsednik je priznao da mu je komunikacija između Trampa i Putina bila zbunjujuća.

Istakao je da, s jedne strane, Tramp kaže da želi da okonča rat i da mu je to cilj, dok s druge strane javno prenosi Putinove poruke u medijima, poruke lidera koji, kako je rekao Zelenski, „želi da nastavi rat, napada Ukrajinu raketama, otvoreno govori o tome, slavi uništavanje civilne infrastrukture i daje naređenja svojim generalima gde da napreduju i šta da zauzmu“.

„Po mom mišljenju, ove akcije nisu u skladu sa mirotvornim, navodno mirotvornim, rečnikom koji koristi u dijalogu sa predsednikom Sjedinjenih Država“, tvrdio je on. Istovremeno je naglasio da je Ukrajina spremna za pregovore u bilo kom formatu.

(Kurir.rs/Ukrinform)

