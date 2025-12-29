Slušaj vest

Iranski trgovci danas protestuju po drugi dan zbog rekordno visoke devalvacije domaće valute u odnosu na američki dolar.

Više stotina trgovaca okupilo se u centru Teherana i u blizini Kapali čaršije pošto su zatvorili radnje i pozvali ostale da i oni zatvore svoje.

Policija nije intervenisala na skupovima koji su juče bili ograničeni na dve velike pijace u Teheranu, gde su demonstranti skandirali antivladine slogane.

Državna sahrana u Teheranu iranskih komandanata i naučnika ubijenih tokom rata s Izraelom Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Odnos domaće valute prema američkom dolaru danas je iznosio oko 1,38 miliona iranskih rijala za jedan dolar.

Ubrzanom devalvacijom rastu cene hrane i druge neophodne robe, a državni centar za statistiku je u decembru objavio da je stopa inflacije iznosila 42,2 odsto.

Cene hrane porasle su 72, a lekova 50 odsto za godinu dana, što kritičari smatraju da vodi Iran u hiperinflaciju.