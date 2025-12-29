Slušaj vest

Iranski trgovci danas protestuju po drugi dan zbog rekordno visoke devalvacije domaće valute u odnosu na američki dolar.

Više stotina trgovaca okupilo se u centru Teherana i u blizini Kapali čaršije pošto su zatvorili radnje i pozvali ostale da i oni zatvore svoje.

Policija nije intervenisala na skupovima koji su juče bili ograničeni na dve velike pijace u Teheranu, gde su demonstranti skandirali antivladine slogane.

Državna sahrana u Teheranu iranskih komandanata i naučnika ubijenih tokom rata s Izraelom Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Odnos domaće valute prema američkom dolaru danas je iznosio oko 1,38 miliona iranskih rijala za jedan dolar.

Ubrzanom devalvacijom rastu cene hrane i druge neophodne robe, a državni centar za statistiku je u decembru objavio da je stopa inflacije iznosila 42,2 odsto.

Cene hrane porasle su 72, a lekova 50 odsto za godinu dana, što kritičari smatraju da vodi Iran u hiperinflaciju.

(Kurir.rs/Beta-AP)

Ne propustitePlanetaOTIŠAO ZELENSKI, STIŽE NETANJAHU! Tramp dočekuje izraelskog premijera na Floridi, razgovaraće o narednim fazama prekida vatre u Pojasu Gaze, ali i IRANU (FOTO)
x03 AP Chip Somodevilla.jpg
PlanetaIRAN ZAPLENIO TANKER I 4 MILIONA LITARA NAFTE: Privredeno 16 stranaca, još se ne zna čiji je
profimedia0020452870-iran-tanker.jpg
PlanetaIRAN POGUBIO MUŠKARCA: Osuđen zbog špijunaže za Mosad, dobio smrtnu kaznu (FOTO)
profimedia0335583212-iranska-policija.jpg
PlanetaIRANSKA VALUTA PALA NA NOVI REKORNI MINIMUM: Ovoliko vredi jedan rijal
iran-rijal-novac.jpg
PlanetaZAŠTO JE TRAMP POSLAO KOMANDOSE NA OBIČAN TANKER KOD VENECUELE? "Zaplenjen iz veoma dobrog razloga", u čudnoj priči Iran, Rusi, Ukrajina i LAŽNA ZASTAVA (VIDEO)
Donald Tramp.jpg