DEMONSTRACIJE KRENULE OD KAPALI ČARŠIJE, TRGOVCI SE DIGLI U IRANU! Protest U Teheranu, strahuju od HIPERINFLACIJE, skandiraju antivladine slogane (VIDEO)
Iranski trgovci danas protestuju po drugi dan zbog rekordno visoke devalvacije domaće valute u odnosu na američki dolar.
Više stotina trgovaca okupilo se u centru Teherana i u blizini Kapali čaršije pošto su zatvorili radnje i pozvali ostale da i oni zatvore svoje.
Policija nije intervenisala na skupovima koji su juče bili ograničeni na dve velike pijace u Teheranu, gde su demonstranti skandirali antivladine slogane.
Odnos domaće valute prema američkom dolaru danas je iznosio oko 1,38 miliona iranskih rijala za jedan dolar.
Ubrzanom devalvacijom rastu cene hrane i druge neophodne robe, a državni centar za statistiku je u decembru objavio da je stopa inflacije iznosila 42,2 odsto.
Cene hrane porasle su 72, a lekova 50 odsto za godinu dana, što kritičari smatraju da vodi Iran u hiperinflaciju.
(Kurir.rs/Beta-AP)