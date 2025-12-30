Slušaj vest

Turski ministar unutrašnjih poslova rekao je da su tri policajca i šest članova militantne grupe „Islamska država“ ubijeni u ponedeljak tokom sukoba na severozapadu Turske.

Operacija je usledila nakon racija širom zemlje prošle nedelje u kojima je policija privela 115 osumnjičenih militanata optuženih za planiranje napada oko proslave Božića i Nove godine.

Šta znamo o pucnjavi?

Pucnjava je izbila u Jalovi, južno od Istanbula, dok je policija upala u kuću u kojoj se veruje da su se militanti krili.

Ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja rekao je da je osam drugih policajaca i noćni čuvar ranjeno tokom operacije.

Snage bezbednosti su poslale specijalne jedinice iz susedne provincije Bursa dok se operacija širila na ulice, što je dovelo do pojačanih mera bezbednosti.

Privatni emiter NTV je izvestio da je pet škola u tom području zatvoreno za taj dan, dok su vlasti iz predostrožnosti prekinule snabdevanje prirodnim gasom i strujom i zabranile civilima i vozilima ulazak u naselje.

Državna novinska agencija Anadolija je izvestila da nijedan od ranjenih policajaca nije u teškom stanju.

IS je pozvao na akciju tokom prazničnog perioda, posebno protiv nemuslimana, rekli su zvaničnici.