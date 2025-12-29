Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je osvrnuo se danas na izričit ruski zahtev u mirnovnim pregovorima da se ukrajina povuče iz Donbasa, koji je većim delom pod ruskom kontrolom.

"Što se tiče povlačenja iz Donbasa, nije tajna da Rusija to želi. U svojim fantazijama oni bi želeli da uopšte ne postojimo na teritoriji sopstvene zemlje. Te fantazije postoje već godinama. Ali mi imamo svoju zemlju, svoj teritorijalni integritet, svoju državu i svoje interese. Delovaćemo u skladu sa interesima Ukrajine", poručio je Zelenski.

Deo Donbasa koji je pod kontrolom Ukrajine je najutvrđenija odbrambena linija ukrajinske vojske koju Kijev ima.

Analitičari ocenjuju da, ukoliko bi se Ukrajina odrekla Donbasa, da bi Rusiji bio otvoren put ka Harkovu, Kijevu i Zaporožju.

Međutim, Zelenski je juče, pre dolaska u Ameriku na razgovore sa Donaldom Trampom, rekao da je spreman da načini određene teritorijalne ustupke po pitanju Donbasa, uz određene uslove.