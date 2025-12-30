Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države objavile su da će Ujedinjenim nacijama dati 2 milijarde dolara za humanitarnu pomoć, u trenutku kada administracija predsednika Donalda Trampa nastavlja sa smanjenjem strane pomoći i zahteva duboke reforme u okviru UN sistema. Iako je taj iznos znatno manji u odnosu na ranija američka izdvajanja, administracija smatra da je i dalje dovoljno velik da SAD zadrže status najvećeg humanitarnog donatora na svetu.

Prema dogovoru, biće formiran krovni fond preko kojeg će se sredstva raspoređivati UN agencijama u skladu sa prioritetima, a ključni uslov SAD je konsolidacija humanitarnih funkcija, smanjenje birokratije i jači nadzor nad trošenjem novca. Američki zvaničnici poručuju da se UN agencije moraju „prilagoditi, smanjiti ili nestati“, što je izazvalo zabrinutost među humanitarnim radnicima i dovelo do rezova u programima i radnim mestima.

Dve milijarde dolara predstavljaju samo deo ranijeg američkog finansiranja UN, koje je u prethodnim godinama iznosilo i do 17 milijardi dolara godišnje, uključujući dobrovoljne doprinose i obavezna članstva. Kritičari upozoravaju da smanjenje zapadne pomoći već ima ozbiljne posledice – milioni ljudi suočavaju se sa glađu, raseljavanjem i bolestima, dok se istovremeno smanjuje američka „meka moć“ u svetu.

Ovaj potez dolazi u godini krize za mnoge UN agencije, poput onih za izbeglice, migracije i hranu, koje su već primile znatno manje sredstava nego tokom mandata prethodne administracije Džoa Bajdena ili čak tokom Trampovog prvog mandata. Istovremeno, humanitarne potrebe rastu zbog ratova, gladi u Sudanu i Gazi, kao i klimatskih katastrofa.

Plan je dogovoren sa UN kancelarijom za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), koju vodi Tom Flečer. Prema predlogu, OCHA će imati centralnu ulogu u raspodeli sredstava kako bi se izbeglo preklapanje i povećala efikasnost.

Pomoć će u početku biti usmerena na 17 zemalja, uključujući Bangladeš, Kongo, Haiti, Siriju i Ukrajinu, dok Avganistan i palestinske teritorije nisu obuhvaćeni ovim paketom.

Američki zvaničnici ističu da je cilj reforme da se „isporuči više pomoći sa manje poreskih dolara“, dok je Flečer ocenio da dogovor pokazuje da su SAD i dalje humanitarna supersila u trenutku globalnih kriza.