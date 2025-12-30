Slušaj vest

Poljski premijer Donald Tusk upozorio je posle sastanka predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i njihovog razgovora sa evropskim liderima da će Zapad i Ukrajina pretrpeti poraz ukoliko Rusija uspe da ona bude ta ko diktira uslove mira.

"Posle jučerašnjih razgovora sa liderima evropskih zemalja jedno je sigurno: Zapad i Ukrajina će biti poraženi u tom sukobu ukoliko Rusiji pođe za rukom da nas podeli i ona diktira uslove mira", poručio je Tusk na mreži X.

Poljski premijer učestvovao je u konsultacijama evropskih lidera sa Zelenskim pred sastanak sa Trampom, dok ga je posle u razgovoru sa Trampom i Zelenskim posle sastanaka zamenio predsednik Poljske Karol Navrocki kao ideološki blizak Trampu i pokretu MAGA.

"Uspeh je učešće SAD u garancijama bezbednosti. Ali finale razgovora je još daleko", kazao je Tusk koji je prekjuče poručio da su u Evropi lideri složni da su za mir ključne upravo garancije bezednosti Ukrajine.

Predsednik Navrocki je nakon razgovora Zelenskog i Trampa rekao da razgovori od preksinoć pokazuju da u donošenju odluka moraju da učestvuju sve zainteresovane strane i istakao je značaj Poljske kao čvorišta preko koga ide 90 odsto pomoći Ukrajini.

"Odlučnost američke strane i jedinstvo evropskih država pružaju realne šanse da se okonča rat koji je izazvala Ruska Federacija",poručio je na mreži Iks Navrocki.

Poljski ministar odbrane i vicepremijer Vladislav Košnjak-Kamiš ponovio je danas da Poljska neće slati vojnike u bilo kakve mirovne snage u Ukrajini i da vlada ulogu Poljske vidi u tranzitu pomoći i logističkoj podršci Ukrajini.

(Kurir.rs/Beta)

