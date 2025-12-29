Slušaj vest

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je prvi set dugo iščekivanih dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Spisi, koji sadrže fotografije, video zapise i istražne materijale, objavljeni su nakon što je Kongres doneo zakon kojim se nalaže njihova potpuna objava.

Iako su objavljene hiljade stranica, mnogi dokumenti, uključujući policijske izjave i izveštaji iz istrage ili su dosta izmenjeni ili su skroz potpuno tajni.

Gosti Pulsa koji se emituje na Kurir televiziji bili su Milan Bilić, stručnjak za geopolitičke odnose, Nađa Tulić psiholog, Vesna Da Vinča novinar i producent, koji su govori na ovu temu.

Vesna De Vinča Foto: Kurir Televizija

- Robert Maksvel je ključna figura koja je Epštajna uvela u sve. Prethodno ga je otac od Bil Bara poveo u školu gde je predavao matematiku i fiziku. Dugo je tu radio, a onda se razotrkilo da nema fakultetsku diplomu. On je već tada spremao novi koncept gomilanja bogatstva. Nesumnjivo je i tada bio jedan monstrum. Bio je inteligentan i to je bio odabir pre svega Mosadove službe - kaže Da Vinča i dodaje:

- Sarađivao je samo sa bilionerima i pomagao im je da izbegnu poreze. Kasnije se upoznao sa ćerkom Roberta Maksvela, a ona je nesumnjivo bil au njega zaljubljena od početka do kraja. Podvodila je devojke ali je imala emociju ličnu. Brod sa kog je skočio Maskvel se zvao Lejdi Inslejn, po imenju njegove ćerke. On je sahranjen na Jerusalimu, na sahrani mu je govorio jedan od bivših premijera Izraela, bilo je ukupno 16 pripadnika Mosada.

Foto: Profimedia

Podsetimo, češki biznismen Robert Maksvel, pronađen je mrtav kako pluta Atlantskim okeanom 1991. godine nakon pada sa svoje jahte The Lejdi Gislejn, nazvane po njegovoj ćerki. Kasnije je otkriveno da je ukrao stotine miliona funti iz penzijskog fonda sopstvene novinske kompanije Mirror Group.

Milan Bilic Foto: Kurir Televizija

Bilić kaže da je stečeni novac Epštajna poreklo jevrejskohg lobija u Sjedinjenim Američkim Državama, koje ima neograničene prihode i mogućnosti plaćanja:

- Maksvel je službenik tog lobija. Čitava ova afera će dovesti u pitanje da li su SAD uopšte država. To je jedno carastvo raznih lobija. Najbitniji lobi je jevrejski lobi. Američka država su velika batina cionističkog pokreta. Akteri u Americi su ucenjene ličnosti. Njihov poltiički prostor je veoa sužen, mali. Mi preko Donalda Trampa vidimod a bilo kakav pokušaj iskoraka iz matrice zbog koje je on tu i postavljen je praktično nemoguć. Dobio je i metak upozorenja od Čarlija Kirka. Ovde je reč o bescijalnim ljudima koji nemaju nikakva ograničenja.

Nađa Tulić Foto: Kurir Televizija

Tulić kaže da smo prilikom puštanja slika u javnost morali da predvidimo kakvu će ona reakciju u javnosti izazvati:

- Ovo je svetsko pitanje. Pominje se i čovek hrvatskogporeklo. Ovo je pitanje borbe moći. Došlo je vreme kada neke stvari isplivavaju na videlo. 2005. je pokrenut postupak protiv njega i mi smo od tada upoznati sa tim samo nismo znali koje su razmere u pitanju. Videla sam fotografije i sa bebom u naručju. Postoje mnoge devijatntne stvari i ljudi se pitaju ko su ti moćnici koji vode igru na globalnom nivou.

