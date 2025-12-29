KATAKLIZMA POGODILA MEDITERANSKU ZEMLJU USRED PRAZNIKA: Nevreme odnelo nekoliko života, aktiviran plan za vanredne situacije, oglasio se PREMIJER! (FOTO/VIDEO)
Poplave i odroni izazvani obilnim kišama paralizovali su Španiju, prouzrokujući smrt tri osobe i stotine intervencija hitnih službi.
Provincija Malagazabeležila je najveći broj incidenata - 343 slučaja, dok su regionalne vlasti aktivirale plan za vanredne situacije i apelovale na građane da izbegavaju poplavljena područja.
Prva žrtva je pronađena u Aljaurin El Grandeu u provinciji Malaga, nakon što je nestala zajedno sa još jednom osobom kada je njihov kombi odnela reka.
Gardija Civil, vatrogasna brigada, Civilna zaštita i druge službe za hitne slučajeve sprovele su operacije potrage i spasavanja. Telo druge osobe je pronađeno u podne. Preminuli su imali 53 i 54 godine.
Takođe je pronađeno telo 18-godišnjaka koji je nestao u Iljori, u provinciji Granada. Malaga je zabeležila najveći broj incidenata sa 343, zatim Granada sa 58 i Almerija sa 48. Ostale andaluzijske provincije zabeležile su povremene incidente.
Najčešći incidenti uključivali su poplavljene kuće, garaže i ulice, zatvaranje puteva, vozila zarobljena vodom i nakupljanjem blata, kao i odrone kamenja, posebno u ruralnim i planinskim područjima.
Regionalna vlada je aktivirala Plan za vanredne situacije u slučaju rizika od poplava kako bi koordinirala resurse i osigurala javnu bezbednost. Trideset šest andaluzijskih opština sprovelo je teritorijalne planove civilne zaštite, prvenstveno u provincijama koje su najviše pogođene padavinama.
Španski premijer Pedro Sančez pozvao je na oprez kao odgovor na situaciju.
Službe za vanredne situacije nastavile su da preporučuju izuzetan oprez uprkos popuštanju vremenskih uslova i deaktivaciji većine upozorenja. Vlasti su savetovale da se izbegava nepotrebno putovanje i da se ne prelazi preko poplavljenih područja ili aktivnih vodotokova.
