Poplave i odroni izazvani obilnim kišama paralizovali su Španiju, prouzrokujući smrt tri osobe i stotine intervencija hitnih službi.

Provincija Malagazabeležila je najveći broj incidenata - 343 slučaja, dok su regionalne vlasti aktivirale plan za vanredne situacije i apelovale na građane da izbegavaju poplavljena područja.

1/7 Vidi galeriju Poplave u Španiji Foto: CARLOS DIAZ/EFE

Prva žrtva je pronađena u Aljaurin El Grandeu u provinciji Malaga, nakon što je nestala zajedno sa još jednom osobom kada je njihov kombi odnela reka.

Gardija Civil, vatrogasna brigada, Civilna zaštita i druge službe za hitne slučajeve sprovele su operacije potrage i spasavanja. Telo druge osobe je pronađeno u podne. Preminuli su imali 53 i 54 godine.

Takođe je pronađeno telo 18-godišnjaka koji je nestao u Iljori, u provinciji Granada. Malaga je zabeležila najveći broj incidenata sa 343, zatim Granada sa 58 i Almerija sa 48. Ostale andaluzijske provincije zabeležile su povremene incidente.

Najčešći incidenti uključivali su poplavljene kuće, garaže i ulice, zatvaranje puteva, vozila zarobljena vodom i nakupljanjem blata, kao i odrone kamenja, posebno u ruralnim i planinskim područjima.

Regionalna vlada je aktivirala Plan za vanredne situacije u slučaju rizika od poplava kako bi koordinirala resurse i osigurala javnu bezbednost. Trideset šest andaluzijskih opština sprovelo je teritorijalne planove civilne zaštite, prvenstveno u provincijama koje su najviše pogođene padavinama.

Španski premijer Pedro Sančez pozvao je na oprez kao odgovor na situaciju.