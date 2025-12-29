Slušaj vest

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Ukrajina tokom noći izvršila napad dronom na državnu rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, objavila je ruska novinska agencija Tass.

Lavrov je rekao da će Rusija revidirati svoju pregovaračku poziciju kako bi uzela u obzir, kako je naveo, „konačan prelazak kijevskog režima na politiku državnog terorizma“, navodi Tass.

Prema rečima ministra, pregovaračka pozicija Ruske Federacije biće preispitana.

Ukrajinska vojska pokušala je da napadne državnu rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina pomoću 91 drona, ali su ruski PVO sistemi uništili dronove, izjavio je danas Lavrov.

Ruski šef diplomatije izjavio je da su ciljevi i vreme ruske odmazde već određeni, ali je naglasio da Moskva ne namerava da odustane od učešća u pregovaračkom procesu u vezi sa mirovnim planom.

Lavrov je takođe potvrdio da za sada nema informacija o žrtvama niti o materijalnoj šteti koju je naveo navodni napad na Putinovu rezidenciju, objavila je agencija Tass. Ukrajina se još nije oglasila povodom ovih tvrdnji ruskog šefa diplomatije.

Nakon Lavrova, ekspresno se oglasio i Volodimir Zelenski povodom napada.

(Kurir.rs/Index/Prenela:M.V.)

