Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin obratio se danas ruskim vojnicima koji ratuju u Ukrajini, dan nakon razgovora američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog na Floridi.

Putin je poručio da ruske snage treba da nastave da sprovode zadatke „specijalne vojne operacije“ u skladu sa planovima Generalštaba i pohvalio je vojnike na prvoj liniji fronta.

"Molim vas da nastavite da izvršavate zadatke specijalne vojne operacije u skladu sa zamislima i planovima Generalštaba. Želim još jednom da izrazim reči zahvalnosti svim ruskim vojnicima koji trenutno izvršavaju borbene zadatke na liniji borbenog dodira, na liniji fronta", rekao je Putin.

Hvalio "oslobodioce Donbasa"

Ruski predsednik je naveo da ključnu ulogu u uspesima na ftontu imaju upravo ruski vojnici i oficiri koji učestvuju u borbama u Ukrajini.

"Nesumnjivo, odlučujuću ulogu u uspesima ruskih oružanih snaga na bojištu imaju naši vojnici i oficiri koji, oslobađajući Donbas, svakodnevno pokazuju hrabrost i junaštvo i rizikuju sopstvene živote", rekao je Putin.

Dodao je da želi da se direktno obrati pripadnicima vojske i naglasi njihovu ulogu. „Želim da vam se direktno obratim i naglasim, poštovane drugarice i drugovi, da ste vi, bez sumnje, primer služenja otadžbini“, rekao je Putin.

„Radite za dobrobit velike Rusije“

Putin je u obraćanju poručio da ruski vojnici svojim delovanjem rade za dobrobit Rusije, zahvalio im je na službi i uputio novogodišnju čestitku.

„Radite, izvršavate svoje borbene zadatke na dobrobit naše velike Rusije. Zahvaljujem vam na hrabroj službi otadžbini i čestitam vam predstojeću Novu godinu“, rekao je Putin.