Nepsoredno nakon što se pojavila informacija da su Ukrajinci napali Putinovu rezidenciju, oglasio se i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"Rusija ponovo koristi opasne izjave kako bi potkopala sve rezultate naših zajedničkih diplomatskih napora sa timom predsednika Trampa. Mi nastavljamo da radimo zajedno kako bismo približili mir. Ova navodna priča o „napadu na rezidenciju“ je potpuna izmišljotina, namenjena da opravda dodatne napade na Ukrajinu, uključujući Kijev, kao i rusko sopstveno odbijanje da preduzme neophodne korake za okončanje rata. Tipične ruske laži. Osim toga, Rusi su već ranije ciljali Kijev, uključujući i zgradu Vlade", naveo je Zelenski.

On je dodao da Ukrajina ne preduzima korake koji mogu potkopati diplomatiju.

"Naprotiv, Rusija uvek preduzima takve korake. Ovo je jedna od mnogih razlika između nas. Ključno je da svet sada ne ostane nema. Ne možemo dozvoliti da Rusija potkopava rad na postizanju trajnog mira", istakao je on.