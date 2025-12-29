Slušaj vest

Nepsoredno nakon što se pojavila informacija da su Ukrajinci napali Putinovu rezidenciju, oglasio se i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"Rusija ponovo koristi opasne izjave kako bi potkopala sve rezultate naših zajedničkih diplomatskih napora sa timom predsednika Trampa. Mi nastavljamo da radimo zajedno kako bismo približili mir. Ova navodna priča o „napadu na rezidenciju“ je potpuna izmišljotina, namenjena da opravda dodatne napade na Ukrajinu, uključujući Kijev, kao i rusko sopstveno odbijanje da preduzme neophodne korake za okončanje rata. Tipične ruske laži. Osim toga, Rusi su već ranije ciljali Kijev, uključujući i zgradu Vlade", naveo je Zelenski.

On je dodao da Ukrajina ne preduzima korake koji mogu potkopati diplomatiju.

"Naprotiv, Rusija uvek preduzima takve korake. Ovo je jedna od mnogih razlika između nas. Ključno je da svet sada ne ostane nema. Ne možemo dozvoliti da Rusija potkopava rad na postizanju trajnog mira", istakao je on.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlanetaZELENSKI VUČE RUČNU KADA JE REČ O DONBASU: Ruske fantazije idu dotle da mi ne treba da postojimo! Međutim, realnost je drugačija
zelenski.jpg
PlanetaSTIGLA PRVA REAKCIJA IZ KREMLJA NAKON SASTANKA NA FLORIDI: Evo šta bi Ukrajina trebalo da uradi ako želi mir, uskoro NOVI telefonski razgovor Trampa i Putina!
Vladimir Putin Donald Tramp 11 AP Julia Demaree Nikhinson.jpg
PlanetaPOGLEDAJTE LICE ZELENSKOG NAKON TRAMPOVE URNEBESNE IZJAVE: Svi pričaju o njegovoj reakciji, ukrajinski lider nije mogao da se iskontroliše! (VIDEO)
Donald Tramp Volodimir Zelenski Florida sastanak
PlanetaRUSKA AMBASADA EMITOVALA ŠOKANTAN SNIMAK: Dok svetski lideri dobijaju novogodišnje poklone, Zelenski dobija lisice! (VIDEO)
Volodimir Zelenski EU Samit (2).jpg