Ukazao je i da bi rat mogao da se završi za "nekoliko nedelja", ali da je moguće da se to ipak neće dogoditi.

Na ovu temu, za Kurir televiziju pričali su naši gosti Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku i Aleksandar Mihailović, pukovnik u penziji.

Američki predsednik kaže da je usklađeno 95 odsto mirovnog plana, takođe vidimo koliko i da li je Moskva saglasna sa tim procentom.

- Da li je došlo do kompromisa između Ukrajinaca i Amerikanaca nije toliko bitno za ovu situaciju, naravno jeste važno u smislu da li će Amerika podržati plan ali on je neprihvatljiv za rusku stranu i koliko god se Ukrajinci i Amerikanci usaglasili neprihvatljive su neke stvari koje su ponuđene u onih dvadeset tačaka o kojima je Zelenski govorio - rekao je Đurić u Pulsu Srbije, Centar za nacionalnu politiku i dodao:

- Dosta stvari je neprihvatljivo za Ruse, videli smo da ne postoji restrikcija za NATO tako da odmah imamo jedan najočigledniji problem. Takođe predlog koji je Zelenski imao oko teritorija tj da to bude demilitarizovana i slobodna ekonomska zona iz koje bi Rusi i Ukrajinci povukli vojnike, kada je reč o Donbasu, koja bi bila pod ukrajinskom civilnom zaštitom, to je potpuno neprihvatljivo za Ruse.

Foto: Kurir Televizija

Mihailović smatra da Evropa treba snositi posledice ovih dešavanja:

- Ukrajina ne treba nikakve ustupke da daje, to je teritorija Ruske Federacije, eventualno bi Rusija mogla da da neke ustupke. Dakle, ovaj plan prave strane koji su protivnici Ruske Federacije, 95 odsto je neprihvatljivo, to je RF i to je kraj priče. Oni jedino mogu da spasu ostatak Ukrajine - objašnjava Mihailović i dodaje:

- Evropa se zaigrala, i po mom mišljenju da ima svetske pravde Britanija, Nemačka i Francuska treba da snose kompletne troškove ovog.

Foto: Kurir Televizija

