Savetnik predsednika Rusije Jurij Ušakov izjavio je večeras, nakon razgovora Vladimira Putina i Donalda Trampa, da je predsednik Amerike bio šokiran kada je saznao od ruskog kolege da je napadnuta Putinova rezidencija u Novgorodskoj oblasti, prenele su RIA novosti.

"Predsednik SAD je bio šokiran ovom informacijom, u bukvalnom smislu ogorčen, rekao je da čak nije mogao ni da pretpostavi tako lude postupke", rekao je Ušakov.

Pomoćnik ruskog lidera je dodao da je Tramp pokazao olakšanje što SAD nisu isporučile Ukrajini dalekometne rakete "Tomahavk".

"Hvala Bogu da nismo dali Zelenskom rakete ‘Tomahavk’“, prenosi Ušakov reči Trampa.

Nešto ranije, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je saopštio da su u noći između 28. i 29. decembra Oružane snage Ukrajine pokušale da napadnu rezidenciju predsednika RF u Novgorodskoj oblasti, lansiravši prema njoj 91 bespilotnu letelicu. Protivvazdušne snage su uništile sve ciljeve.

Lavrov je izjavio da je Moskva već odabrala ciljeve za eventualni odmazdni udar.