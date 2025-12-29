Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je večeras američkom kolegi Donaldu Trampu da napad Oružanih snaga Ukrajine na državnu rezidenciju u Novgorodskoj oblasti neće ostati bez odgovora, izjavio je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.

"I, naravno, Vladimir Putin je skrenuo pažnju svog kolege, Donalda Trampa, na činjenicu da je, gotovo odmah nakon onoga što američka strana smatra uspešnom rundom pregovora u Mar-a-Lagu, kijevski režim pokrenuo teroristički napad koristeći velike dronove dugog dometa na državnu rezidenciju ruskog predsednika u Novgorodskoj oblasti. Jasno smo rekli da takve nepromišljene terorističke akcije, naravno, neće ostati bez odgovora“, rekao je Ušakov novinarima.

Putin je, takođe, rekao Trampu da će ovo možda promeniti stav Rusije prema mirovnim pregovorima.

Tramp je, prema rečima Ušakova, nešto ranije izjavio da je bio šokiran napadom, zahvaljujući Bogu što nije dao Zelenskom "Tomahavke".

Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da je kijevski režim pokrenuo teroristički napad na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti u noći između 28. i 29. decembra, koristeći 91 bespilotnu letelicu.