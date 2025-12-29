Slušaj vest

Nepoznate osobe su izbušile rupu u trezoru filijale štedionice u nemačkom gradu Gelzenkirhenu, u Severnoj Rajni, a kada su probili debeo zid, pretražili su sefove i pobegli sa svojim plenom.

- Nepoznati počinioci su iskoristili tišinu božićnih praznika da velikom bušilicom izbuše rupu u trezoru i pretraže sefove unutra -  izvestila je policija.

Istražitelji su obavešteni o provali pomoću protivpožarnog alarma, koji je vatrogasna služba primila oko 3.58 ujutru u ponedeljak.

Portparol policije je prvobitno spekulisao za BILD da je nastala buka, tokom bušenja, aktivirala protivpožarni alarm. Međutim, do podneva, saopštenje je glasilo: "Dosadašnji dokazi ukazuju na to da je prošlo dosta vremena nakon što je zid probijen bušenjemTo potvrđuje činjenica da je nekoliko sefova u trezoru obijeno pre nego što se alarm aktivirao".

Prema pisanju BILDA, provalnici su koristili vodu tokom bušenja kako bi smanjili toplotu i prašinu.

- Morali su imati neko tehničko znanje - nastavio je portparol. Bušilica koju su počinioci koristili nije baš nešto što možete kupiti u prodavnici gvožđarije. Vreme – tokom Božića – takođe je bilo namerno: filijala štedionice u Ninhofštraseu bila je zatvorena od Badnje večeri. Koliko dugo su počinioci bušili ostaje potpuno nejasno.

tunel
Foto: Printscreen/Polizei Gelsenkirchen/dpa

Da li su počinioci dobili pristup preko parking garaže?

- Prema početnim istragama, počinilac(i) je dobio(li) pristup zgradi štedionice preko parking garaže u De-La-Ševaleri-Štraseu i pobegao(li) sa plenom istom rutom. Obim štete je trenutno predmet opsežne istrage - nastavila je policija.

Kako su tačno počinioci ušli u zgradu još uvek je pod istragom. Ono što je sigurno jeste da je automobil za bekstvo morao biti parkiran u parking garaži. Prema rečima portparola policije, postoje podzemni prolazi koji vode do zgrade štedionice. Počinioci su bušili put do trezora iz kancelarije u banci. Policija trenutno obezbeđuje dokaze u kancelariji. Tek tada će biti moguće utvrditi iznos ukradene robe.

Istražitelji sada traže svedoke koji bi mogli da pojasne kada je provala počela ili da li su primetili nešto drugo sumnjivo.

Kurir.rs/Bild

