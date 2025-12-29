Slušaj vest

Nepoznate osobe su izbušile rupu u trezoru filijale štedionice u nemačkom gradu Gelzenkirhenu, u Severnoj Rajni, a kada su probili debeo zid, pretražili su sefove i pobegli sa svojim plenom.

- Nepoznati počinioci su iskoristili tišinu božićnih praznika da velikom bušilicom izbuše rupu u trezoru i pretraže sefove unutra - izvestila je policija.

Istražitelji su obavešteni o provali pomoću protivpožarnog alarma, koji je vatrogasna služba primila oko 3.58 ujutru u ponedeljak.

Portparol policije je prvobitno spekulisao za BILD da je nastala buka, tokom bušenja, aktivirala protivpožarni alarm. Međutim, do podneva, saopštenje je glasilo: "Dosadašnji dokazi ukazuju na to da je prošlo dosta vremena nakon što je zid probijen bušenjem. To potvrđuje činjenica da je nekoliko sefova u trezoru obijeno pre nego što se alarm aktivirao".

Prema pisanju BILDA, provalnici su koristili vodu tokom bušenja kako bi smanjili toplotu i prašinu.

- Morali su imati neko tehničko znanje - nastavio je portparol. Bušilica koju su počinioci koristili nije baš nešto što možete kupiti u prodavnici gvožđarije. Vreme – tokom Božića – takođe je bilo namerno: filijala štedionice u Ninhofštraseu bila je zatvorena od Badnje večeri. Koliko dugo su počinioci bušili ostaje potpuno nejasno.

Foto: Printscreen/Polizei Gelsenkirchen/dpa

Da li su počinioci dobili pristup preko parking garaže?

- Prema početnim istragama, počinilac(i) je dobio(li) pristup zgradi štedionice preko parking garaže u De-La-Ševaleri-Štraseu i pobegao(li) sa plenom istom rutom. Obim štete je trenutno predmet opsežne istrage - nastavila je policija.

Kako su tačno počinioci ušli u zgradu još uvek je pod istragom. Ono što je sigurno jeste da je automobil za bekstvo morao biti parkiran u parking garaži. Prema rečima portparola policije, postoje podzemni prolazi koji vode do zgrade štedionice. Počinioci su bušili put do trezora iz kancelarije u banci. Policija trenutno obezbeđuje dokaze u kancelariji. Tek tada će biti moguće utvrditi iznos ukradene robe.

Istražitelji sada traže svedoke koji bi mogli da pojasne kada je provala počela ili da li su primetili nešto drugo sumnjivo.