KREMLJ O NAPADU NA PUTINOVU REZIDENCIJU: Kijevski režim koristio dronove dugog dometa
Kijevski režim je koristio bespilotne letelice dugog dometa za napad na državnu rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.
"Kijevski režim je preduzeo teroristički napad uz masovnu upotrebu bespilotnih letelica dugog dometa – napad na državnu rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti", rekao je Ušakov novinarima.
Rusija je napad nazvala terorističkim, rekavši da je kijevski režim je preduzeo teroristički napad na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti koristeći 91 bespilotnu letelicu, izjavio je ranije ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Sve bespilotne letelice koje su napale rezidenciju su uništene snagama PVO, nema podataka o povređenima ili šteti, dodao je on.
Prema rečima Ušakova, Tramp je bio šokiran tokom telefonskog razgovora sa Putinom, dok je Zelenski negirao umešanost Kijeva.
