Slušaj vest

Kijevski režim je koristio bespilotne letelice dugog dometa za napad na državnu rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.

"Kijevski režim je preduzeo teroristički napad uz masovnu upotrebu bespilotnih letelica dugog dometa – napad na državnu rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti", rekao je Ušakov novinarima.

Rusija je napad nazvala terorističkim, rekavši da je kijevski režim je preduzeo teroristički napad na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti koristeći 91 bespilotnu letelicu, izjavio je ranije ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Sve bespilotne letelice koje su napale rezidenciju su uništene snagama PVO, nema podataka o povređenima ili šteti, dodao je on.

Prema rečima Ušakova, Tramp je bio šokiran tokom telefonskog razgovora sa Putinom, dok je Zelenski negirao umešanost Kijeva.

(Kurir.rs/RIA/P.V.)

Ne propustitePlaneta"NAPAD NA DRŽAVNU REZIDENCIJU NEĆE OSTATI BEZ ODGOVORA!": Putin u razgovoru sa Trampom OZBILJNO zapretio da će biti odmazde vlastima u Kijevu
Vladimir Putin
PlanetaZELENSKI VUČE RUČNU KADA JE REČ O DONBASU: Ruske fantazije idu dotle da mi ne treba da postojimo! Međutim, realnost je drugačija
zelenski.jpg
Planeta"POD JEDNIM USLOVOM": Zelenski spreman da se sastane sa Putinom!
Volodimir Zelenski
PlanetaZELENSKI ŽELI DA GA AMERIKA POLA VEKA ŠTITI OD PUTINA! Evo šta je bilo sporno na Floridi, nije zadovoljan ponudom od 15 godina "TRAMP rekao da će da RAZMISLI"
Donald Tramp Volodimir Zelenski Florida sastanak