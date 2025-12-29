DRONOVI BILI NA 15-40 KILOMETARA OD CILJA

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je večeras da je Ukrajina od 28. do 29. decembra koristila 91 jurišni dron za napad na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti.

Dronovi su neutralisani sistemima protivvazdušne odbrane.

Ukrajinske bespilotne letelice učestvovale su u napadu presretnute su, a zatim i oborene iznad Brjanske, Smolenske i Novgorodske oblasti, navodi se u izveštaju.

Konkretno, 49 ukrajinskih bespilotnih letelica je presretnuto tokom noći iznad Brjanske oblasti, koje su letele u pravcu Novgorodske oblasti, a jedna bespilotna letelica je presretnuta iznad Smolenske oblasti, koja je letela ka Novgorodskoj oblasti.

"Pre 7.00 časova po moskovskom vremenu 29. decembra, iznad Novgorodske oblasti presretnuto je 18 ukrajinskih bespilotnih letelica, koje su letele u pravcu rezidencije predsednika Ruske Federacije, a između 7.00 i 9.00 časova po moskovskom vremenu presretnute su još 23 ukrajinske bespilotne letelice", navodi se u saopštenju.

Dronovi iz Brjanske i Smolenske oblasti su bili stotinama kilometara daleko od cilja, odnosno daleko od rezidencije Vladimira Putina.

Međutim, dronovi presretnuti direktno iznad Novgorodske oblasti, na putu ka Valdaju, su bili najbliži rezidenciji, u završnoj fazi napada.

Dakle, najbliži meti su bili dronovi presretnuti u Novgorodskoj oblasti, grubo rečeno na otprilike 15 do 40 km od Valdajskog nacionalnog parka.