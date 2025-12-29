Slušaj vest

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je večeras da je Ukrajina od 28. do 29. decembra koristila 91 jurišni dron za napad na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti.

Dronovi su neutralisani sistemima protivvazdušne odbrane.

Ne propustitePlanetaEVO KAKO IZGLEDA NAPADNUTA PUTINOVA REZIDENCIJA U NOVGORODU: Tvrđava sa 12 sistema PVO, duboko u šumi, znatno ojačana
Vladimir Putin rezidencija

Ukrajinske bespilotne letelice učestvovale su u napadu presretnute su, a zatim i oborene iznad Brjanske, Smolenske i Novgorodske oblasti, navodi se u izveštaju.

Konkretno, 49 ukrajinskih bespilotnih letelica je presretnuto tokom noći iznad Brjanske oblasti, koje su letele u pravcu Novgorodske oblasti, a jedna bespilotna letelica je presretnuta iznad Smolenske oblasti, koja je letela ka Novgorodskoj oblasti.

"Pre 7.00 časova po moskovskom vremenu 29. decembra, iznad Novgorodske oblasti presretnuto je 18 ukrajinskih bespilotnih letelica, koje su letele u pravcu rezidencije predsednika Ruske Federacije, a između 7.00 i 9.00 časova po moskovskom vremenu presretnute su još 23 ukrajinske bespilotne letelice", navodi se u saopštenju.

Dronovi iz Brjanske i Smolenske oblasti su bili stotinama kilometara daleko od cilja, odnosno daleko od rezidencije Vladimira Putina.

Međutim, dronovi presretnuti direktno iznad Novgorodske oblasti, na putu ka Valdaju, su bili najbliži rezidenciji, u završnoj fazi napada.

Dakle, najbliži meti su bili dronovi presretnuti u Novgorodskoj oblasti, grubo rečeno na otprilike 15 do 40 km od Valdajskog nacionalnog parka. 

Zavisno od brzine dronova koji su korišćeni u napadu, to znači da su letelice bile na 6-25 minuta do cilja.

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)

Ne propustitePlaneta"RUSIJA IZMISLILA PRIČU DA BI DALJE NAPADALA UKRAJINU I PODRIVALA MIROVNI PROCES": Sibiha izneo svoju verziju napada na Putinovu rezidenciju
Vladimir Putin.jpg
Planeta"NAPAD NA DRŽAVNU REZIDENCIJU NEĆE OSTATI BEZ ODGOVORA!": Putin u razgovoru sa Trampom OZBILJNO zapretio da će biti odmazde vlastima u Kijevu
Vladimir Putin
PlanetaEKSPRESNO SE OGLASIO ZELENSKI POSLE NAPADA NA PUTINOVU REZIDENCIJU: Evo šta je rekao predsednik Ukrajine o tvrdnjama Lavrova i državnom terorizmu
Volodimir Zelenski Vladimir Putin
Planeta"TRAMP JE BIO ŠOKIRAN KADA JE ČUO ZA NAPAD, REKAO JE - HVALA BOGU ŠTO NISMO DALI TOMAHAVKE ZELENSKOM": Putinov pomoćnik o hitnom razgovoru Putina i lidera SAD
Donald Tramp Volodimir Zelenski Florida sastanak