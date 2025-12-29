Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da je veoma ljut jer mu je predsednik Rusije Vladimir Putin preneo da mu je napadnuta rezidencija, mada je Kijev taj napad negirao.

On je, tokom razgovora sa novinarima u Mar-a-Lagu, rekao da je čuo za napad.

"Čuo sam za to. Ne dopada mi se, to nije dobro. Znate ko mi je rekao za napade danas? Predsednik Putin mi je rekao. Rekao je da je napadnut. Nikako nije dobro. Ne zaboravite, zaustavio sam "Tomahavke" (da se daju Ukrajini - prim. aut.). Nisam želeo to. Ovo je delikatno vreme", rekao je Tramp novinarima, u prisustvu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, sa kojim je danas razgovarao.

On je rekao da sada nije "pravo vreme" za igranje sa takvim stvarima.

"Znate šta, jedna stvar je da budete ofanzivni, napadate nekoga u ratu, jer i on vas napada. Ali, potpuno druga stvar je da napadate nečiju kuću! Ne samo da nije pravo vreme da uradite tako nešto, nego ne smete raditi tako nešto. 

Na pitanje novinara - da li američke obaveštajne službe nadziru tu oblast iz satelita i da se možda napad nije ni desilo, Tramp je rekao:

"Znate... videćemo. Da, moguće je da se nije desio. Ali, predsednik Putin mi je rekao to danas - napad se desio", istakao je Tramp.

Prema objavama ruskog ministarstva odbrane o napadu dronovima na Putinovu rezidenciju, ispostavlja se da su dronovi oboreni, prema gruboj proceni, na 15 do 40 kilometara od kuće!

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlaneta"NAPAD NA DRŽAVNU REZIDENCIJU NEĆE OSTATI BEZ ODGOVORA!": Putin u razgovoru sa Trampom OZBILJNO zapretio da će biti odmazde vlastima u Kijevu
Vladimir Putin
Planeta"TRAMP JE BIO ŠOKIRAN KADA JE ČUO ZA NAPAD, REKAO JE - HVALA BOGU ŠTO NISMO DALI TOMAHAVKE ZELENSKOM": Putinov pomoćnik o hitnom razgovoru Putina i lidera SAD
Donald Tramp Volodimir Zelenski Florida sastanak
PlanetaEKSPRESNO SE OGLASIO ZELENSKI POSLE NAPADA NA PUTINOVU REZIDENCIJU: Evo šta je rekao predsednik Ukrajine o tvrdnjama Lavrova i državnom terorizmu
Volodimir Zelenski Vladimir Putin
Planeta"RUSIJA IZMISLILA PRIČU DA BI DALJE NAPADALA UKRAJINU I PODRIVALA MIROVNI PROCES": Sibiha izneo svoju verziju napada na Putinovu rezidenciju
Vladimir Putin.jpg