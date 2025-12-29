Slušaj vest

Brutalno ubistvo mlade žene u blizini Stokholma potreslo je Švedsku. Dvadesetpetogodišnja žena se nije vratila kući nakon noćnog izlaska sa prijateljima u glavnom gradu. Nestala je u petak uveče, a njeno telo je pronađeno sledećeg dana, zajedno sa počiniocem i njegovim saučesnikom - obojica su od ranije bili poznati policiji.

Njena porodica je rano u petak ujutru obavestila policiju da se mlada žena nije vratila u Reninge blizu Stokholma kako je dogovoreno, ali je potraga pokrenuta tek kasnije popodne. Njeni rođaci su otkrili da je stigla u Reninge vozom u 1:26 ujutru i da je od tada nestala.

Porodica pronašla njene stvari

Pre nego što se policija pridružila potrazi, porodica je pronašla njene slušalice, čekić i žicu 500 metara od železničke stanice. Više nije bilo sumnje da se dogodio zločin, ali je početna kvalifikacija bila otmica. Policija je potom poslala pronađene predmete u forenzičku laboratoriju, koja ih je analizirala i pronašla DNK dvadesetšestogodišnjeg muškarca.

Deset sati kasnije, u šumskom području nekoliko kilometara od Reningea, policija je uhapsila osumnjičenog 26-godišnjeg počinioca koji je pokušavao da zakopa delove raskomadanog ljudskog tela. On je odmah priznao ubistvo. Pretresom njegovog doma pronađeni su još neki delovi tela nesrećne žene.

Foto: Facebook

- Tokom hapšenja, postojale su specifične okolnosti koje su nas uverile da je žena preminula. Neću ulaziti u detalje. Ne želimo da utičemo na svedoke i time ometamo istragu. Policija čini sve što je u njenoj moći da reši zločin - rekao je policijski zvaničnik Maks Okerval.

Policija nije objavila identitet žrtve i počinioca, ali su se njihova imena i fotografije pojavili na društvenim mrežama i onlajn forumima u roku od nekoliko sati. Sve ukazuje na to da je počinilac ovog ubistva 2019. godine osuđen na dve godine i četiri meseca zatvora zbog pokušaja otmice desetogodišnje devojčice.

Mračna prošlost

Nakon što je usred bela dana ugurao devojčicu na zadnje sedište svog automobila, ona je iskoristila trenutak kada je otmičar seo za volan, otvorila zadnja vrata, pobegla niz put i zaustavila prvo vozilo koje je naišlo. Kada je shvatio da mu je odvratna ideja propala, otmičar je odvezao vozilo. Uhapšen je skoro mesec dana kasnije.

Nakon nekoliko ispitivanja, suočen sa dokazima, priznao je zločin, ali je takođe tvrdio da je delovao „impulsivno“, da se osećao loše i da je to bio njegov „vapaj u pomoć“. Međutim, velika količina dečje pornografije i fotografija mrtvih ženskih tela iz sala za obdukcije kasnije su pronađene na njegovom računaru i mobilnom telefonu. Iako je pokušao da obriše istoriju pretraživanja interneta neposredno pre otmice, istražitelji su uspeli da otkriju da je bio zainteresovan za termine kao što su „nokautirati nekoga“, „hloroform“, „obdukcija“ i „silovanje“.

Forenzički psihijatrijski pregled pokazao je da se iza krivičnog dela 26-godišnjaka krije njegovo „interesovanje za decu i smrt“. Ali nije bilo znakova da je patio od ozbiljnog mentalnog poremećaja. Naprotiv, većina dokaza je ukazivala na to da je delovao proračunato, svesno i namerno.

Nakon pokušaja otmice devojčice, dvadesetšestogodišnjak je nekoliko puta promenio ime, a očigledno i pol. Maks Okerval je naglasio da su uhapšene dve „osobe“, odnosno nije želeo da ih naziva muškarcima. Druga osoba je uhapšena zbog učešća u otmici. Moguće je da nije učestvovao u ubistvu već je samo pozajmio počiniocu vozilo.

Istraga u toku

„Još uvek ne znamo mnogo, policija istražuje šta se dogodilo. Ali ono što se već zna jeste da je to noćna mora i da izaziva anksioznost i strah, ne samo kod žena. Ne mogu reći ništa što će ublažiti tugu porodice, ali želim da znaju da su moje misli sa njima i da mnogi od nas saosećaju sa njihovom tugom“, rekao je švedski premijer Ulf Kristerson o ovom slučaju.

Policija trenutno nema dokaze da su se žrtva i počinilac poznavali pre kobnog susreta. I još jedna stvar, sudeći po imenu i prezimenu, izgledu i drugim do sada poznatim ličnim podacima, počinilac nije imigrant.