Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o vojnoj obavezi za period od januara do 31. decembra 2026. godine, kojim je predviđeno da bude pozvano 261.000 ljudi.

Ovaj dokument objavljen je u ponedeljak na državnom sajtu koji se tiče pravnih informacija.

Prema ukazu, planirano je regrutovanje 261.000 državljana Ruske Federacije starosti od 18 do 30 godina, koji nisu u rezervnom sastavu i podležu vojnoj obavezi. Dokument takođe predviđa upućivanje pozvanih građana na mesta služenja vojnog roka u rokovima utvrđenim u skladu sa Federalnim zakonom br. 53-FZ od 28. marta 1998. godine.

Istim dekretom predviđeno je i otpuštanje iz vojne službe vojnika, mornara, podoficira i narednika kojima je istekao rok služenja.

Ruskoj vladi naloženo je da obezbedi sprovođenje svih mera u vezi sa regrutovanjem za vojnu službu.

(Kurir.rs/Interfax)

Ne propustitePlanetaTRAMP LJUT KAO RIS NAKON NAPADA NA PUTINA: Jedno je kad napadate legitimne mete, drugo je kad napadate nečiju kuću! Zato nisam dao "Tomahavke"! (VIDEO)
ap-pablo-martinez-monsivais01.jpg
PlanetaDRONOVI KOJI SU LETELI KA PUTINOVOJ REZIDENCIJI OBORENI! Oglasilo se rusko ministarstvo, ovo su svi detalji o ukrajinskom napadu
dron Ukrajina.jpeg
Planeta"RUSIJA IZMISLILA PRIČU DA BI DALJE NAPADALA UKRAJINU I PODRIVALA MIROVNI PROCES": Sibiha izneo svoju verziju napada na Putinovu rezidenciju
Vladimir Putin.jpg
Planeta"NAPAD NA DRŽAVNU REZIDENCIJU NEĆE OSTATI BEZ ODGOVORA!": Putin u razgovoru sa Trampom zapretio da će biti odmazde prema vlastima u Kijevu
Vladimir Putin