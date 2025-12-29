Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o vojnoj obavezi za period od januara do 31. decembra 2026. godine, kojim je predviđeno da bude pozvano 261.000 ljudi.

Ovaj dokument objavljen je u ponedeljak na državnom sajtu koji se tiče pravnih informacija.

Prema ukazu, planirano je regrutovanje 261.000 državljana Ruske Federacije starosti od 18 do 30 godina, koji nisu u rezervnom sastavu i podležu vojnoj obavezi. Dokument takođe predviđa upućivanje pozvanih građana na mesta služenja vojnog roka u rokovima utvrđenim u skladu sa Federalnim zakonom br. 53-FZ od 28. marta 1998. godine.

Istim dekretom predviđeno je i otpuštanje iz vojne službe vojnika, mornara, podoficira i narednika kojima je istekao rok služenja.