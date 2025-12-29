PUTIN POTPISAO UKAZ: U 2026. godini poziv o vojnoj obavezi dobiće 261.000 ljudi!
Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o vojnoj obavezi za period od januara do 31. decembra 2026. godine, kojim je predviđeno da bude pozvano 261.000 ljudi.
Ovaj dokument objavljen je u ponedeljak na državnom sajtu koji se tiče pravnih informacija.
Prema ukazu, planirano je regrutovanje 261.000 državljana Ruske Federacije starosti od 18 do 30 godina, koji nisu u rezervnom sastavu i podležu vojnoj obavezi. Dokument takođe predviđa upućivanje pozvanih građana na mesta služenja vojnog roka u rokovima utvrđenim u skladu sa Federalnim zakonom br. 53-FZ od 28. marta 1998. godine.
Istim dekretom predviđeno je i otpuštanje iz vojne službe vojnika, mornara, podoficira i narednika kojima je istekao rok služenja.
Ruskoj vladi naloženo je da obezbedi sprovođenje svih mera u vezi sa regrutovanjem za vojnu službu.
(Kurir.rs/Interfax)