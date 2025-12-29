Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su, prema tvrdnjama predsednika Donalda Trampa, izvele svoj prvi kopneni napad na Venecuelu. Tramp je izjavio da je napad izveden na Badnje veče i da je meta bio objekat u kojem su se navodno nalazili brodovi za krijumčarenje droge.

U razgovoru za Foks njuz, Tramp je rekao da se radi o velikom objektu iz kojeg su polazili brodovi.

"Pre dve noći smo to uništili. Udarili smo ih veoma snažno“, naveo je on, bez preciziranja o kojem se tačno objektu radi.

1/5 Vidi galeriju "USS Džerald R. Ford", američki nosač aviona i najveći ratni brod na svetu Foto: Shutterstock

Ako se ove informacije potvrde, to bi bio prvi napad na venecuelanskom tlu otkako je Vašington započeo kampanju za svrgavanje predsednika Nikolasa Madura. Venecuelanska vlada zasad nije potvrdila da je došlo do američkog kopnenog napada.

Na Badnje veče na društvenoj mreži X pojavio se snimak eksplozije u saveznoj državi Hulija, u blizini Marakaiba, drugog po veličini grada u zemlji. Međutim, hemijska kompanija Primasol saopštila je da je u jutarnjim satima 24. decembra izbio požar u jednom od njihovih skladišta i odbacila tvrdnje da je reč o američkom napadu.

Od početka septembra, američke snage su izvele oko dvadeset napada na manja plovila optužena za krijumčarenje droge u SAD, pri čemu je poginulo 105 ljudi. Administracija je zaplenila i najmanje dva takozvana „broda duhova“, pod optužbom za ilegalni transport sirove nafte, u okviru pomorske blokade čiji je cilj presecanje glavnih izvora prihoda venecuelanskog predsednika.

Tramp je u karipskom regionu rasporedio jednu od najvećih američkih vojnih formacija u poslednjim decenijama, uključujući 11 ratnih brodova, među kojima su nosač aviona, amfibijski jurišni brod, dva amfibijska transportna doka, dve krstarice i pet razarača. Ipak, do sada je izbegavao direktan sukob s Madurom, fokusirajući se na ekonomski pritisak i slabljenje prihoda od nafte.

Administracija SAD optužuje Madura za povezanost sa narko-kartelima

Administracija otvoreno nastoji da prisili Madura da se povuče s vlasti, optužujući ga za povezanost s narko-kartelima. U avgustu su SAD povećale nagradu za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja na 50 miliona dolara.

Tramp je mesecima pretio kopnenim napadima usled rastućih tenzija i napada na brodove. U novembru su mu visoki vojni zvaničnici predstavili opcije za vojnu intervenciju, uključujući i kopnene operacije. Takvi napadi smatraju se manje rizičnim po američke živote u poređenju s direktnim angažovanjem trupa. U oktobru je Tramp potvrdio da je odobrio CIA sprovođenje tajnih operacija u Venecueli.