"Taj vašljivi kijevski ološ pokušava da osujeti rešavanje konflikta. On želi rat", rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev
VERBALNI NAPAD
"GADE JEDAN, MORAĆEŠ DA SE KRIJEŠ DO KRAJA BEZVREDNOG ŽIVOTA": Medvedev osuo paljbu po Zelenskom
U Rusiji se ne stišava gnev zbog napada dronovima na rezidenciju Vladimira Putina.
Dok uglavnom stižu preteće poruke Kijevu, od Lavrova, ali i od Putina, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev osuo je paljbu po predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom.
"Taj vašljivi kijevski ološ pokušava da osujeti rešavanje konflikta. On želi rat. Pa dobro, sada će bar morati da se krije do kraja svog bezvrednog života", naveo je Medvedev na platformi X.
Iz Kijeva su, međutim, poručili da je Rusija izmislila napad, dok je Zelenski negirao učešće Ukrajine.
(Kurir.rs/P.V.)
