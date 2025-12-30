CNN NAVODI DA ĆE UDAR DRONOM POJAČATI TENZINJE VEŠAINGTONA SA PREDSEDNIKOM NIKOLASOM MADUROM

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) je početkom ovog meseca izvela napad dronom na lučki objekat na obali Venecuele.

To su za CNN izjavili izvori upoznati sa situacijom.

Američka televizija navodi da je ovo prvi napad SAD na metu unutar te latinoameričke zemlje za koji je javnost saznala.

- Napad dronom, čiji detalji ranije nisu objavljeni, bio je usmeren na udaljeni dok na venecuelanskoj obali za koji američka vlada veruje da ga koristi venecuelanska banda Tren de Aragva za skladištenje droge i utovar narkotika na brodove za dalji transport - kazali su izvori CNN.

Nema mrtvih?

Oni su dodali da niko nije bio prisutan u objektu u vreme napada CIA, čije akcije američki predsednik Donald Tramp odobrio prošlog meseca, tako da nije ni bilo žrtava.

Izvori su rekli da su američke snage za specijalne operacije pružile obaveštajnu podršku akciji i istakli njihovo kontinuirano prisustvo u tom regionu.

Međutim, demanti ove tvrdnje stigao je od Ali Vajskopf, portparolke Komande za specijalne operacije SAD.

- Nismo podržali ovu operaciju pružanjem obaveštajne podrške - kazala je ona.

Tramp je, izgleda, prvi put priznao napad u intervjuu još prošle nedelje koji je u početku privukao malo pažnje, pošto je ponudio i malo detalja, baš i kao kada su novinari direktno pitali o tome sinoć.

Porašće tenzije sa Madurom

Podseća se da su SAD pokrenule napade uništivši više od 30 brodova u Karipskom moru i istočnom delu Tihog okeana u onome što su nazvale kampanjom usmerenom protiv krijumčarenja narkotika, a Tramp je naredio blokadu naftnih tankera koji dolaze u Venecuelu ili je napuštaju, a nalaze se pod sankcijama.

Tramp je takođe više puta pretio da će izvršiti napade unutar Venecuele, ali sve do napada CIA početkom ovog meseca, jedini poznati američki udari na venecuelanske mete bili su usmereni na brodove osumnjičene za trgovinu drogom u međunarodnim vodama.

Šef Bele kuće je sinoć izjavio da je napad izveden na Badnje veče, što se ne poklapa s informacijama CNN, a takođe nije želeo da kaže ko je izvršio udar.

- Neću to da kažem. Znam tačno ko je to bio, ali ne želim da kažem ko je bio - poručio je Tramp.