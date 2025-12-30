Slušaj vest

(KMG) -- Kinesko Ministarstvo odbrane saopštilo je u ponedeljak da su zajedničke vežbe koje je pokrenula Istočna komanda Kineske narodnooslobodilačke vojske poslužile kao oštro upozorenje separatističkim snagama koje se zalažu za „nezavisnost Tajvana“" i spoljnoj intervenciji.

Džang Sijaogang, portparol Ministarstva nacionalne odbrane, dao je ovu izjavu kao odgovor na medijske izveštaje da su vežbe misije „pravde 2025“ povezane sa nedavnom američkom najavom velikog plana za prodaju oružja Tajvanu.

„Snažno pozivamo dotične zemlje da se odreknu iluzije o upotrebi Tajvana za obuzdavanje Kine i da se uzdrže od osporavanja odlučnosti Kine da brani svoje osnovne interese“, rekao je Džang.

On je takođe upozorio rukovodstvo Demokratske progresivne partije Tajvana da će svaki pokušaj da se postigne „nezavisnost Tajvana“, oslanjajući se na spoljne snage, biti samo neuspeh.