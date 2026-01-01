Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je Ukrajina pokušala napad na rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina koristeći 91 dron. Dodao je da su ruski PVO sistemi oborili sve bespilotne letelice.

Nije bilo žrtava, ni štete. Lavrov je optužio Kijev za državni terorizam, ali je dodao da Rusija i dalje namerava da učestvuje u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini. Zelenski je odbacio tvrdnje o napadu na Putinovu rezidenciju, navodeći da je reč o "novoj rundi laži".

Politikolog dr Rajko Petrović je za Kurir televiziju analizirao novonastalu situaciju u ovom sukobu, pa je za početak izneo da do kraja rata neće doći u dogledno vreme.

- Smatram da neće doći do kraja rata zato što imamo velike sile koje nisu zainteresovane da se rat završi na način koji su ruski i američki predsednik zamislili. Tu spadaju nuklearne sile Evrope, Velika Britanija, Francuska i Nemačka. Ako bi se Amerika i Rusija pitale, verovatno bi završile rat na način da Rusija zadrži teritorije uz eventualno manje ustupke Ukrajine na terenu, dok bi se Ukrajini ubrzalo članstvo u EU i da dobije svojevrsnu bezbednosnu zaštitu od SAD - započeo je Petrović.

Plan Amerike i Rusije ne bi odgovarao Evropi

Petrović smatra da bi Amerika i Rusija završile rat sa raspodelom teritorija, ali da to ne ide u prilog Evropi, a naravno ni Ukrajini, jer smatraju da je Ruska Federacija vrsta opasnosti po Stari kontinent i da bi je ovo dodatno ohrabrilo u daljim odlukama.

- Međutim, postavlja se pitanje koliko je Zelenski kredibilan i legitiman predstavnik cele Ukrajine jer tamo nisu održani redovni predsednički izbori zbog ratnog stanja i jer postoje desnije političke opcije od njega koje ne bi prihvatile sporazum koji navodi da se Ukrajina odrekne pojedinih teritorija. Evropa unija ne može da spreči Rusiju, Ameriku i Ukrajinu da postignu takav dogovor, ali može da uradi sve da ga minira - govori Petrović.

