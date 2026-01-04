Slušaj vest

Porodični izlet i smeh na snegu i naizgled bezazlena vožnja pokretnom trakom završili su se gubitkom dečjeg života, a pitanja o bezbednosti ostala su da vise u vazduhu.

Hinata Goto preminuo јe u nedelju nakon što mu se desna ruka zaglavila u mehanizmu pokretne staze tokom porodičnog skiјaškog putovanja u Otaru, grad na naјseverniјem јapanskom ostrvu Hokaido.

Više o ovoj vesti, ali i koliko su sigurni ovakvi sistemi, za jutarnji program Kurir televizije pričao je Kosta Pantović, iz GSS.

- Naša stvar je da reagujemo blagovremeno i da pružimo prvu pomoć. Većina skijališta vodi računa o skijašima i turistima, a problem dođe kada osoba preceni svoje veštine ili potceni planinu. Planinu treba poštovati. Ljudi moraju da vode računa i da imaju kočnice u glavi. Ljudi moraju da znaju da je lična zaštita na prvom mestu - započeo je Pantović.

Šta ako se izgubimo na planini

Pantović je podelio najkorisnije savete ukoliko se nađete u situaciji koja može dovesti do toga da ste sami usred nedođije.

- Znate, planina leti i zimi nisu iste. Zimi je surovija i mora se više voditi računa, a pogotovo danas kada svako ima telefon, pa bi na njega trebalo obratiti pažnju. Bitno je da se kreću po obeleženim trakama ili vodičima. Te stvari štite ljude, prevencija je na prvom mestu - rekao je Pantović.

