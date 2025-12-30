Republika Jemen se nalazi na samoj obali Crvenog mora

Slušaj vest

Saudijska Arabija izvela je danas vazdušne udare na luku Mukala u Jemenu, gađajući oružje i vojna vozila isporučena iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) separatističkim snagama Južnog prelaznog saveta (STC), saopštila je saudijska vojska, javlja AP.

Udari su usledili nakon dolaska brodova iz luke Fudžajra u UAE, čije su posade isključile uređaje za praćenje, a istovarena je velika količina oružja i borbenih vozila za STC, navodi se u saopštenju.

Saudijsko ministarstvo spoljnih poslova prvi put je direktno optužilo Emirate za "izuzetno opasne" korake koji podržavaju napredovanje separatista u provinciji Hadramaut.

1/9 Vidi galeriju Izrael gađao Jemen Foto: Printscreen/X

Antihutske snage proglasile su vanredno stanje, prekinule saradnju sa UAE i naredile evakuaciju svih emiratskih snaga sa svoje teritorije u roku od 24 sata, uz 72-časovnu zabranu prelaska granica, aerodroma i luka osim uz saudijsko odobrenje.

Napad predstavlja novu eskalaciju tenzija između Rijada i Abu Dabija, saveznika u borbi protiv Huta, ali suparnika u politici prema Jemenu.

1/4 Vidi galeriju Američki napad na luku Ras Isa u Jemenu koju koriste Huti Foto: Printscreen/X

Emirati nisu komentarisali incident.

Separatisti STC, koji kontrolišu Mukalu, priznali su udare, ne navodeći detalje.

Analitičari očekuju kalibrisanu eskalaciju sa obe strane, uz ograničenje daljih isporuka oružja STC pošto Saudijska Arabija kontroliše vazdušni prostor.