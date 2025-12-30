U TURSKOJ UHAPŠENO 357 OSOBA ZBOG VEZA S ISLAMSKOM DRŽAVOM! Akcija izvedena nakon što su u raciji protiv ISIS poginula tri policajca
Turska policija privela je 357 osoba osumnjičenih za saradnju sa Islamskom državom (ISIS) nakon obračuna te oružane organizacije sa policijom, saopštio je ministar unutrašnjih poslova.
U provinciji Jalova juče su, tokom policijske akcije protiv ISIS, poginula tri policajca i šestoro pobunjenika.
Turska je prošle nedelje pokrenula niz operacija protiv osumnjičenih skrovišta ISIS, nakon izveštaja da njeni operativci planiraju napade na proslavama Božića i Nove godine, saopštile su vlasti.
Policija je danas intervenisala u 21 provinciji, uključujući Istanbul, Ankaru i Jalovu, i privela 357 osumnjičenih, napisao je na društvenoj mreži X ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja.
Neki od osumnjičenih su povezani sa pobunjenicima koji su pucali na policiju u Jalovi, a drugi da su prikupljali novac za navodne dobrotvorne organizacije, a zapravo ga usmeraavali mrežama povezanim sa Islamskom državom u Siriji, navodi se u saopštenju tužilaštva.
Policija je u Ankari privela 17 osumnjičenih, uključujući 11 stranih državljana, saopštile su vlasti.
ISIS je izvela niz smrtonosnih napada u Turskoj, od kojih je najveći pucnjava u noćnom klubu u Istanbulu tokom proslave Nove godine 1. januara 2017. godine, u kojoj je poginulo 39 osoba.
(Kurir.rs/Beta-AP)