STRAH OD NAPADA ISLAMISTA ZA NOVU GODINU I BOŽIĆ

Turska policija privela je 357 osoba osumnjičenih za saradnju sa Islamskom državom (ISIS) nakon obračuna te oružane organizacije sa policijom, saopštio je ministar unutrašnjih poslova.

U provinciji Jalova juče su, tokom policijske akcije protiv ISIS, poginula tri policajca i šestoro pobunjenika.

Turska je prošle nedelje pokrenula niz operacija protiv osumnjičenih skrovišta ISIS, nakon izveštaja da njeni operativci planiraju napade na proslavama Božića i Nove godine, saopštile su vlasti.

Policija je danas intervenisala u 21 provinciji, uključujući Istanbul, Ankaru i Jalovu, i privela 357 osumnjičenih, napisao je na društvenoj mreži X ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja.

Neki od osumnjičenih su povezani sa pobunjenicima koji su pucali na policiju u Jalovi, a drugi da su prikupljali novac za navodne dobrotvorne organizacije, a zapravo ga usmeraavali mrežama povezanim sa Islamskom državom u Siriji, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Policija je u Ankari privela 17 osumnjičenih, uključujući 11 stranih državljana, saopštile su vlasti.

ISIS je izvela niz smrtonosnih napada u Turskoj, od kojih je najveći pucnjava u noćnom klubu u Istanbulu tokom proslave Nove godine 1. januara 2017. godine, u kojoj je poginulo 39 osoba.