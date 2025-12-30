PROJEKTIL PRVI PUT KORIŠĆEN U NAPADU NA DNJEPAR U NOVEMBRU 2024.

PROJEKTIL PRVI PUT KORIŠĆEN U NAPADU NA DNJEPAR U NOVEMBRU 2024.

Rusija je aktivirala za borbenu upotrebu raketni sistem Orešnik, koji može da nosi nuklearno oružje, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane te zemlje.

Aktiviranje tog raketnog sistema dolazi u kritičnom trenutku za mirovne pregovore Rusije i Ukrajine, imajući u vidu da se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u nedelju sastao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, gde je Tramp insistirao da su Kijev i Moskva rešenju rata "bliži nego ikada ranije".

Putin je na sastanku sa vojnim zvaničnicima naveo potrebu za stvaranjem vojnih tampon zona duž ruske granice i potvrdio da vojska napreduje u istočnoj Donjeckoj oblasti Ukrajine, kao i da nastavlja ofanzivu u južnoj Zaporoškoj oblasti.

Rusija je prvi put upotrebila sistem Orešnik protiv Ukrajine u novembru prošle godine, kada je ispalila to oružje na fabriku u Dnjepru koja je proizvodila rakete u doba Sovjetskog Saveza.

Putin je upozorio Zapad da bi Moskva mogla da upotrebi to oružje protiv ukrajinskih saveznika članica NATO, koje su dozvolile Kijevu da koristi svoje rakete dugog dometa za napade u Rusiji.

Načelnik ruskih raketnih snaga je izjavio da Orešnik ima domet koji može da dosegne celu Evropu.

Rakete srednjeg dometa mogu da lete između 500 i 5.500 kilometara, a takvo oružje je zabranjeno sporazumom iz sovjetskog doba, koji su Vašington i Moskva napustili 2019. godine.

Rojters prenosi da je Belorusija danas objavila video snimak raspoređivanja Orešnika na teritoriji te zemlje.