Rusija je juče iznela tvrdnju da je Ukrajina dronovima napala jednu od zvaničnih rezidencija predsednika Vladimira Putina.

Skaj njuz prenois da je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova povodom toga izdalo saopštenje u kojem poziva obe strane da se pridržavaju principa da sukobe "ne prelivaju sa bojnog polja".

Peking insistira da ne bi trebalo da dođe do eskalacije uprkos pretnji Rusije da će odgovoriti na navodni napad.

Podseća se da je juče ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao da je u navodnom napadu uništen 91 ukrajinski dron.

Takođe je upozorio da su ciljevi i vreme odmazde Moskve već određeni.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je juče brzo odgovorio na optužbe Rusije, rekavši da je "to laž".

Danas se ponovo oglasio Putinov portparol Dmitrij Peskov, koji je praktično pozvao medije da veruju Kremlju na reč bez priloženih dokaza.

- Ne mislim da bi trebalo da postoje dokazi - kazao je Peskov i dodao da je poricanje napada na Putinovu rezidenciju "apsurdno".

On je navodne vazdušne udare ocenio kao "teroristički napad" čiji je cilj propast mirovnih pregovora, tvrdeći da napad nije bio usmeren samo na ruskog predsednika "već i protiv (američkog predsednika Donalda) Trampa".

- Cilj mu je da poremeti napore predsednika Trampa da omogući mirno rešavanje ukrajinskog sukoba, veoma složenog sukoba - poručio je Peskov.

On je ponovio da "ne mislim da bi trebalo da postoje bilo kakvi dokazi... ako se dogodi masovni napad dronom, koji je uspešno oborio naš sistem protivvazdušne odbrane".

- Što se tiče ostataka, ne mogu to da komentarišem, to je stvar naše vojske - rekao je portparol Kremlja.