Slušaj vest

Dok se Kipar sprema da 1. januara preuzme predsedavanje EU, u vreme kada je odbrana na vrhu dnevnog reda bloka, diplomate iz NATO i EU brinu zbog dugogodišnjih tenzija te zemlje sa Turskom, kao i činjenice da Nikozija, u savezu sa Grčkom, odbija da otvori vrata bližoj vojnoj saradnji Unije i Ankare.

Jedan visoki evropski zvaničnik rekao je za Politiko da su u Briselu "veoma zabrinuti" da će Kipar dozvoliti da njegovo neprijateljstvo prema Turskoj ometa evropske prioritete u odbrani.

Ukazuje se na pitanje turske kandidature za učešće u odbrambenom programu EU SAFE od 150 milijardi evra, kao i širu integraciju EU i NATO.

Očekuje se da to bude veliki izazov za ostrvo sa 1,3 miliona stanovnika podeljeno na međunarodno priznatu zemlju sa grčkom većinom i turski entitet pod zaštitom turskih vojnika čiju nezavisnost priznaje samo Ankara.

Međutim Kipar, koji je već predsedavao EU 2012, tvrdi da će pokušati da otopli odnose.

Kiparski predsednik Nikos Hristodulidis u intervjuu za Politiko ranije je rekao da je ključno naterati Tursku da se složi sa prijemom Kipra u program Partnerstvo za mir koji se vidi kao prvi korak ka članstvu u NATO.

Zatim bi Kipar postepeno uklanjao prepreke za bližu saradnju EU i Turske.

Foto: rarrarorro/Shutterstock

Za vreme kiparskog predsedavanja EU radiće se na unapređenju nekoliko odbrambenih dosijea, uključujući nacionalne planove za sprovođenje programa SAFE koje treba da odobri Savet.

Takođe će Kipar verovatno voditi pregovore sa Evropskim parlamentom o nedavnom predlogu Evropske komisije za smanjenje birokratije za odbrambene kompanije.

"Nadam se da će se obaveze oko razvoja naših odbrambenih kapaciteta nastaviti bez obzira ko je predsedavajući", rekao je za briselski portal evrokomesar za odbranu Andrius Kublius.

Istovremeno kiparski zvaničnici kažu da shvataju značaj pitanja odbrane. "Odbrana i bezbednost, kao i podrška Ukrajini, biće glavni prioriteti kiparskog predsedavanja EU", rekla je za Politiko zamenica ministra za evropske poslove Kipra Marilena Rauna.

Međutim, trajno neprijateljstvo Kipra i Turske moglo bi da uruši napore za jačanje veza u odbrani sa Ankarom.

Suočeni sa pretnjom Rusije, "moramo da pokažemo jedinstvo", rekao je jedan diplomata NATO dodajući da bi isključenje Turske iz predstojećih odbrambenih planova EU "to potkopalo".

Foto: Marian Weyo/Shutterstock

U međuvremenu Nikozija ističe da Turska drži Kipar van NATO.

"Činjenica da Kipar nije u NATO nije stvar izbora - da može, sutra bi se pridružio", rekla je Rauna.

Dok Grčka i Kipar odbijaju da puste Tursku da se priključi Evropskoj odbrambenoj agenciji (EDA), Turska blokira NATO da deli poverljive informacije sa tom agencijom koja je nedavno pozvala na bliže veze sa NATO, uključujući oko deljenja poverljivih informacija, prema dokumentu u koji je imao uvid Politiko.

1/21 Vidi galeriju Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan predstavio PVO sistem "Čelična kupola" Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako je Turska kandidat za EU, omogućavanje toj zemlji da učestvuje u programu SAFE zahteva jednoglasnu podršku članica, što je nedavno postignuto u vezi Kanade.

Međutim, Turskoj to ne daju Grčka i Kipar.

"Kipar je članica (EU) pod turskom okupacijom. Okupirana evropska teritorija. Sredstva za odbranu EU ne mogu ići u Tursku bez ikakvog napretka", rekla je Rauna.

Njene reči turskim zvaničnicima ne daju mnogo prostora za optimizam oko kiparskog predsedavanja EU.

"Šest meseci će integracija EU sa NATO, posebno sa Turskom, biti zaglavljena", rekao je bivši turski ambasador u EU Selim Jenel.