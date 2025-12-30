Obustavljen saobraćaj u tunelu ispod Lamanša, železnička kompanija "Eurostar" moli putnike da ne dolaze na stanicu ukoliko već nemate kartu za putovanje
JEDAN OD VOZOVA U KVARU
NEŠTO SE DEŠAVA U TUNELU ISPOD LAMANŠA, OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ! "Eurostar" prijavio probleme sa napajanjem strujom "Najtoplije savetujemo da odložite putovanje"
Slušaj vest
Saobraćaj je danas obustavljen u železničkom tunelu ispod kanala Lamanš zbog problema s napajanjem vozova strujom i kvara jednog voza, saopštila je železnička kompanija "Eurostar".
Kompanija je pozvala vozače da odlože putovanja vozovima koji između Francuske i Velike Britanije prevoze vozila i putnike.
Foto: Dimitrios Karamitros/Shutterstock
- Sve naše putnike najtoplije savetujemo da odlože svoje putovanje za drugi datum. Molimo vas da ne dolazite na stanicu ukoliko već nemate kartu za putovanje - piše u saopštenju.
(Kurir.rs/Beta-AP)
Reaguj
Komentariši