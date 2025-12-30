Slušaj vest

Saobraćaj je danas obustavljen u železničkom tunelu ispod kanala Lamanš zbog problema s napajanjem vozova strujom i kvara jednog voza, saopštila je železnička kompanija "Eurostar".

Kompanija je pozvala vozače da odlože putovanja vozovima koji između Francuske i Velike Britanije prevoze vozila i putnike.

- Sve naše putnike najtoplije savetujemo da odlože svoje putovanje za drugi datum. Molimo vas da ne dolazite na stanicu ukoliko već nemate kartu za putovanje - piše u saopštenju.

(Kurir.rs/Beta-AP)

