Poljski premijer Donald Tusk ocenio je danas posle razgovora sa evropskim liderima da je mir u Ukrajini na vidiku a da nadu dase rat završi za nekoliko nedelja daje to što su SAD po prvi put pokazale spremnost da daju garancije bezbednosti Ukrajini i to uključući prisustvo američkih vojnika.

"Ključni efekat poslednjih dana je deklaracija američke spremnosti da SAD učestuvuju u garancijama bezbednosti za Ukrajinu. Uključujući i prisustvo američkih trupa, npr. na granici ili na liniji podele Ukrajine i Rusije. Te prilično izričite deklaracije pojavile su se prvi put", kazao je Tusk.

Evropski lideri zajedno sa predstavnicima NATO i premijerom Kanade ocenili su danas na onlajn sastanku prvu rundu, kako je Tusk kazao sada već ozbiljnih mirovnih razgovora i sastanka ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i američkog predsednika Donalda Trampa ovog vikenda.

"Mir je na vidiku. Govorim o predstojećim nedeljama, ne mesecima ili godinama", rekao je Tusk pred sednicu poljske vlade.

Poljski premijer naglasio je da je mir tek na pomolu i da nije sto posto da će se te nade i ostvariti.

"Videćemo kako će biti dosledni naši partneri s druge strane Atlantika", rekao je Tusk i upozorio da istovremeno teritorijalna pitanja iziskuju spremnost Ukrajine da ide na kompromis.

"Predsednik Zelenski je tu pokazao zaista dobru volju. Nužno je po njemu, što je razumljivo, da bude referendum. Ukrajinski narod morao bi da se složi kada je reč o odluci o teritorijama", rekao je Tusk.