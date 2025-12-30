Slušaj vest

Izvoz ruskog gasa u Evropu putem gasovoda opao je ove godine za 44 odsto, na najniži nivo od sredine 1970-ih, posle zatvaranja tranzitne rute preko Ukrajine i odluke Evropske unije da postepeno ukine uvoz fosilnih goriva iz Rusije.

Turski tok je jedina preostala ruta za tranzit ruskog gasa ka Evropi, a preko njega, pored Turske, gas dobijaju Srbija, Mađarska i Slovačka.

EU je najavila da će do kraja 2027. godine potpuno prestati da uvozi ruski gas da bi okončala zavisnost od ruskih energetnata i da Moskva ne bi ta sredstva koristila za finansiranje rata u Ukrajini. Ranije je Evropa bila najveći izvor budžetskih prihoda Rusije od prodaje nafte i gasa, isporučivanih gasovodima izgrađenim 1960-ih I 1970-ih koji su povezivali Sovjetski Savez i zapadnu Evropu.

Izvoz ruskog gasa u Evropu putem cevovoda bio je najveći 2018. i 2019. godine, kada je iznosio više od 175-180 miliijardi kubnih metara godišnje i donosio desetine milijardi evra prihoda Gaspromu u kojem ruska vlada ima kontrolni udeo.

Ove godine Gasprom je Evropi isporučio samo 18 milijardi kubnih metara kroz podmorski gasovod Turski tok, prema proračunima Rojtersa zasnovanim na podacima Evropske mreže operatora prenosnog sistema za gas (Entsog).

To je najniži nivo od ranih 1970-ih godina, navodi Rojters.

Prema podacima Gasproma, Sovjetski Savez je 1973, u prvim godinama izvoza sibirskog gasa, isporučio Evropi 6,8 milijardi kubnih metara gasa, a 1975. godine izvoz je povećan na 19,3 milijarde.

Povećale se isporuke preko Turskog toka

Isporuke preko Turskog toka su se samo u decembru povećale za 12,9 odsto u odnosu na decembar 2024, na oko 56 miliona kubnih metara dnevno, dok su u poređenju s novembrom povećane za tri odsto.

Izvoz gasa u Evropu preko Turskog toka povećan je za oko sedam odsto ove godine, sa 16,8 milijardi kubnih metara 2024. Zajedno sa isporukama preko Ukrajine, prošle godine je izvezeno 32 milijardi kubnih metara, što je 13 odsto više nego 2023.

Gasprom izvozi u Tursku oko 20 milijardi kubnih metara godišnje.

Rusija takođe tankerima izvozi u Evropu tečni gas i drugi je najveći snabdevač EU posle SAD.